Oscar 2025: se conocieron todos los nominados

En Latinoamérica, el anuncio estuvo atravesado por la polémica de "Emilia Pérez", la película musical del francés Jacques Audiard sobre la narcocriminalidad en México, que a pesar de las feroces críticas recibidas se convirtió en la más nominada con 13 candidaturas.

A su vez, desde Brasil se vivió con expectativa, sorpresa y celebración las tres nominaciones recibidas por "Todavía estoy aquí", de Walter Salles: Fernanda Torres en la categoría Mejor Actriz Protagónica, Mejor Película Internacional, y Mejor Película.





También hubo otras grandes sorpresas, como las nominaciones de Jeremy Strong y Sebastian Stan por "El aprendiz", la película biográfica sobre la juventud de Donald Trump. A su vez, fue inesperada y gratamente recibida la presencia de Coralie Fargeat en la categoría de Mejor Dirección, constituyéndose así en la única mujer candidata a este galardón.

Todos los nominados a los Oscar 2025:

Mejor Actor de reparto

Yura Borisov por 'Anora'.

Kieran Culkin por 'A Real Pain'

Guy Pearce por 'The Brutalist'

Jeremy Strong por ‘The Apprentice’

Edward Norton por 'A Complete Unknown'

Mejor Vestuario

'A Complete Unknown'

‘Conclave’

‘Nosferatu’

'Gladiador 2'

'Wicked"



Mejor Guion Adaptado

'A Complete Unknown'

‘Conclave’

'Emilia Pérez'

'Nickel Boys'

'Sing Sing'



Mejor Guion Original

'Anora'

'The Brutalist'

'Un dolor real'

'5 de septiembre'

'La sustancia'

Mejor Actriz de reparto

Zoe Saldaña por 'Emilia Pérez'

Ariana Grande por 'Wicked'

Isabella Rossellini por 'Cónclave'

Monica Barbaro, 'A Complete Unknown'

Felicity Jones, 'The Brutalist'



Mejor maquillaje y peluquería

'A Different Man'

'Emilia Pérez'

'Nosferatu'

'La sustancia'

'Wicked'



Mejor banda sonora

“The Brutalist”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”

“The Wild Robot”

Mejor canción original

'El Mal' - 'Emilia Pérez'

'The Journey' - 'The Six Triple Eight'

'Like a bird' - 'Sing Sing'

'Never Too Late' - 'Never Too Late: Elton John'

'Mi camino' - 'Emilia Pérez'



Mejor Diseño de Producción

“The Brutalist”

“Conclave”

“Dune: Part Two”

“Nosferatu”

“Wicked”

Mejor diseño y edición de sonido

“A Complete Unknown”

“Dune: Part Two”

“Emilia Perez”

“Wicked”

“The Wild Robot”

Mejores efectos visuales

“Alien: Romulus”

“Better Man”

“Dune: Part Two”

“Kingdom of the Planet of the Apes”

“Wicked”



Mejor Documental

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a coup d'etat

Sugarcane



Mejor Película Internacional

'Todavía estoy aquí' - Brasil

The girl with the needle - Dinamarca

Flow - Letonia

Emilia Pérez - Francia

The Seed of the Sacred Fig - Alemania

Mejor Película Animada

'Intensamente 2'

'Flow'

'Robot Salvaje' (The Wild Robot)

'Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl'

'Memoir of a Snail'



Mejor Cinematografía (Fotografía)

'The Brutalist'

'Dune: parte 2'

'Emilia Pérez'

'María'

'Nosferatu'



Mejor Edición

“Anora”

“The Brutalist”

“Conclave”

“Emilia Pérez”

“Wicked”



Mejor Actor Protagónico

Timothée Chalamet por 'A Complete Unknown'.

Sebastian Stan por 'The apprentice'

Colman Domingo por 'Sing Sing'.

Ralph Fiennes por 'Cónclave'.

Adrien Brody por 'The Brutalist'.



Mejor Actriz Protagónica

Mikey Madison por 'Anora'

Demi Moore por 'La Sustancia'

Fernanda Torres por ‘Todavía estoy aquí'

Karla Sofía Gascón por 'Emilia Pérez'

Cynthia Erivo por 'Wicked'



Mejor dirección

Jacques Audiard por 'Emilia Pérez'

Sean Baker por 'Anora'

Brady Corbet por 'The Brutalist'

James Mangold por 'A Complete Unknown'

Coralie Fargeat - ‘La sustancia’

Mejor Película

'Emilia Pérez'

'Anora'

'The Brutalist'

'A Complete Unknown'

‘Cónclave’

‘Todavía estoy aquí’

‘Nickel Boys’

‘La sustancia’

'Dune: Parte 2'

‘Wicked’