Con una excepción, Newell's repetirá el equipo de los dos últimos partidos para recibir a Estudiantes

El entrenador Cristian Fabbiani definió el reemplazante de Gonzalo Maroni, suspendido la fecha pasada, para jugar en el Coloso este martes, a las 19

Cristian Fabbiani planteó que Newell's le tiene que ganar sí o sí a Estudiantes.

Un solo cambio tendrá Newell's para jugar contra Estudiantes en el Coloso este martes, a las 19. Suspendido Gonzalo Maroni por expulsión en la fecha pasada, Luciano Herrera será el responsable de reemplazarlo.

Los otros diez futbolistas serán los mismos que vienen de perder los dos partidos seguidos contra Belgrano , tanto en la reciente fecha del torneo Clausura como en la Copa Argentina.

Herrera lleva cuatro partidos sin jugar a causa de una lesión muscular. La última ocasión que estuvo fue en el clásico disputado en el Gigante. Si bien viajó con el plantel a San Luis para el enfrentamiento contra Belgrano por los cuartos de final de la Copa Argentina, no fue ni al banco de suplentes.

Cristian Fabbiani mantendrá el sistema táctico 4-4-2 utilizado en los dos últimos partidos para jugar en el Coloso, donde obtuvo un triunfo sobre Atlético Tucumán por 2 a 0 en su última presentación de local.

La novedad del plantel que concentró el entrenador es la no citación del volante Martín Fernández, que fue alternando entre titular y suplente en el torneo, Alejo Tabares, otro que aparecía seguido entre los once desde la partida de Ángelo Martino, y Luca Sosa.

La ausencia del uruguayo Fernández deja al banco rojinegro sin un volante de recuperación de recambio.

Los titulares del conjunto rojinegro serán: Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Alejo Montero; Giovani Chiaverano, Ever Banega, Luca Regiardo y Luciano Herrera; Darío Benedetto y Carlos González.