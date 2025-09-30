La Capital | Ovación | Newell's

Personajes ilustres y glorias de Newell's bancan al equipo rojinegro en el Coloso ante Estudiantes

Jugadores que se consagraron campeones con Newell's y futbolistas muy queridos en el Parque están apoyando en el cotejo ante el Pincha.

30 de septiembre 2025 · 19:29hs
Mauro Formica y Maxi Rodríguez

Marcelo Bustamante / La Capital

Mauro Formica y Maxi Rodríguez, figuras de Newell's, dieron el presente en el Coloso. 

Con personajes ilustres de Newell's en las tribunas, el equipo de Cristian Fabbiani juega ante Estudiantes en el Coloso del Parque por la décima fecha del Clausura. Entre las figuras que están en el estadio rojinegro se destacan Maxi Rodríguez, el Gato Mauro Formica, el Colo Germán Ré y Ricardo Giusti.

Maxi Rodríguez fue campeón en Newell's en 2013 dirigido por el Tata Martino y Germán Ré en 2004 bajo el mandato del Tolo Gallego. El Colo además fue campeón de la Copa Libertadores con Estudiantes en 2009.

Mientras que Mauro Formica dejó un gratísimo recuerdo en los hinchas leprosos por su notable calidad como jugador y sus cualidades personales.

ídolo3
El Colo Ré junto a los hinchas.

El Colo Ré junto a los hinchas.

Leer más: En vivo: Newell's ya juega ante Estudiantes sus últimas chances de llegar a los playoffs

ídolo1
Ricardo Giusti, mate en mano en el Parque.

Ricardo Giusti, mate en mano en el Parque.

El Gringo colaboró con la llegada de Maradona a Newell's

En tanto, Giusti comenzó jugando en Newell's, donde debutó profesionalmente en 1975. Con el equipo leproso disputó 114 partidos hasta 1978, marcando nueve goles. En 1986 fue campeón con la selección argentina con Carlos Bilardo. Y el Gringo también fue clave en la llegada de Diego Maradona a Newell's en 1993.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1973154794266099765&partner=&hide_thread=false

También está en el Coloso el Tata Martino, campeón en Newell's como jugador y entrenador.

