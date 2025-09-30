Personajes ilustres y glorias de Newell's bancan al equipo rojinegro en el Coloso ante Estudiantes

Jugadores que se consagraron campeones con Newell's y futbolistas muy queridos en el Parque están apoyando en el cotejo ante el Pincha.

Mauro Formica y Maxi Rodríguez, figuras de Newell's, dieron el presente en el Coloso.

Con personajes ilustres de Newell's en las tribunas, el equipo de Cristian Fabbiani juega ante Estudiantes en el Coloso del Parque por la décima fecha del Clausura. Entre las figuras que están en el estadio rojinegro se destacan Maxi Rodríguez, el Gato Mauro Formica, el Colo Germán Ré y Ricardo Giusti.

Maxi Rodríguez fue campeón en Newell's en 2013 dirigido por el Tata Martino y Germán Ré en 2004 bajo el mandato del Tolo Gallego. El Colo además fue campeón de la Copa Libertadores con Estudiantes en 2009.

Mientras que Mauro Formica dejó un gratísimo recuerdo en los hinchas leprosos por su notable calidad como jugador y sus cualidades personales.

ídolo1 Ricardo Giusti, mate en mano en el Parque. Marcelo Bustamante / La Capital

El Gringo colaboró con la llegada de Maradona a Newell's

En tanto, Giusti comenzó jugando en Newell's, donde debutó profesionalmente en 1975. Con el equipo leproso disputó 114 partidos hasta 1978, marcando nueve goles. En 1986 fue campeón con la selección argentina con Carlos Bilardo. Y el Gringo también fue clave en la llegada de Diego Maradona a Newell's en 1993.

Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/A8LDsuoCNA — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 30, 2025

También está en el Coloso el Tata Martino, campeón en Newell's como jugador y entrenador.