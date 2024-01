"Oppenheimer" fue la gran ganadora de los premios de la crítica de Hollywood

"Oppenheimer", "Succesion" y "The Bear" se repartieron los Globos de Oro

“Barbie”, que batió el récord histórico de nominaciones con 19 candidaturas, ganó finalmente en los apartados de mejor comedia, canción (“I’m just Ken”), peluquería y maquillaje, diseño de producción, diseño de vestuario y guión original.

image - 2024-01-15T164751.907.jpg Emma Stone fue galardonada como mejor actriz por su trabajo en la película "Pobres criaturas".

El premio a la mejor actriz fue para Emma Stone, cuyo papel en “Pobres criaturas”, que se estrena este jueves en Argentina, superó a otras interpretaciones muy aclamadas como la de Lily Gladstone en “Los asesinos de la luna”. Esta última película no fue reconocida en ninguna categoría de los Critics Choice y su director, Martin Scorsese, ni siquiera asistió a la gala.

La obra del cineasta español Juan Antonio Bayona (“La Sociedad de la Nieve”, sobre la tragedia de los Andes y disponible en Netflix) fue superada de nuevo por la película francesa “Anatomía de una caída”, con fecha prevista de estreno en Argentina el 25 de enero, tal y como ya sucedió recientemente en los Globos de Oro.

En la pequeña pantalla, “Succession” y “El Oso” han cumplido con todos los pronósticos en los género de drama y comedia, respectivamente.

La cuarta y última temporada de la serie inspirada en la despiadada familia Roy se consagró como mejor drama y Sarah Snook se ha quedó con el reconocimiento a mejor actriz de este género.

El mejor intérprete dramático, por su parte, no recayó ni en el chileno Pedro Pascal (“The Last of Us)” ni en el puertorriqueño-estadounidense Ramón Rodríguez (“Will Trent”), sino en Kieran Culkin, también de “Succession”.

critics-choice-gty-ml-240115_1705322214246_hpMain_16x9_992.jpg La actriz autraliana Sarah Snook y el actor Kieran Culkin, ganadores como mejor actriz y mejor actor en serie dramática por "Succession".

“El Oso” se quedó con la victoria como mejor comedia y su protagonista, Jeremy Allen White, fue proclamado mejor actor en serie cómica. Su compañera Ayo Edebiri también se hizo con la versión femenina de ese galardón.

El fenómeno “Bronca”, uno de los títulos más reproducidos el año pasado en Netflix, protagonizó otra victoria sin fisuras como mejor serie limitada del año y sus personajes principales, Alice Wong y Steven Yeun, fueron premiados como mejores actores de este formato.