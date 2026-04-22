La Capital | Zoom | Charly García

Operaron del riñón a Charly García, que quedó internado en buen estado de salud

Su representante aseguró que la intervención quirúrgica estaba programada y sostuvo que “salió todo bien”

22 de abril 2026 · 22:30hs
Operaron del riñón a Charly García, que quedó internado en buen estado de salud

El histórico músico Charly García fue operado en las últimas horas y continúa internado en una clínica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), y desde su entorno destacaron que el procedimiento fue exitoso y se encuentra en buen estado de salud.

El artista fue sometido a una nefrectomía parcial (una intervención quirúrgica en la que se extirpa una parte del riñón, conservando el resto del órgano funcional) en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

Su representante destacó que la operación estaba programada y no se trató de una urgencia médica. Tras la intervención, allegados al músico aseguraron que el procedimiento “salió todo bien”, según afirmaron en el programa "LAM".

Luego de la cirugía, el referente del rock nacional quedó internado en una habitación común, donde continúa con el proceso de recuperación y seguimiento médico.

Charly, de 74 años, es uno de los grandes íconos del rock argentino y considerado una de las mayores figuras de la música popular en toda Sudamérica. Desde hace un tiempo su endeble salud es uno de los temas centrales al referirse a su persona. Tras años de problemas con drogas y excesos, el músico pasó por internaciones y desintoxicaciones, en 2012 tuvo una crisis de hipertensión, en 2015 fue operado por una fractura de cadera y luego varias veces debió acudir a sanatorios por problemas respiratorios, fiebre, deshidratación, una quemadura y una caída doméstica en la que nuevamente se lesionó la cadera.

Noticias relacionadas
José Luis Aguirre, uno de los referentes actuales del folklore nacional, se presentará en Rosario el próximo domingo 26

José Luis Aguirre llega a Rosario en el marco de su gira nacional

Ana Paula Renault fue la protagionista de una de las finales más comentadas de Gran Hermano

"Gran Hermano" en Brasil: le dijeron que murió su padre y después fue campeona

Fito Páez y Sofía Gala fueron vistos juntos en el homenaje a Moria Casán

¿Confirmación de romance?: Fito Páez y Sofía Gala fueron juntos al homenaje de Moria Casán

El director argentino Luis Puenzo, responsable del primer Oscar para Argentina, falleció el martes a los 80 años

Luis Puenzo: una deriva cinematográfica más allá del Oscar

Ver comentarios

Las más leídas

El dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

El dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

Kudelka tras el choque: Lo importante es que los chicos de la moto están bien

Kudelka tras el choque: "Lo importante es que los chicos de la moto están bien"

Lo último

Operaron del riñón a Charly García, que quedó internado en buen estado de salud

Operaron del riñón a Charly García, que quedó internado en buen estado de salud

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $5.500.000.000

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de $5.500.000.000

Arnaldo Sialle: Estoy muy feliz de volver a Central Córdoba, afirmó el nuevo técnico charrúa

Arnaldo Sialle: "Estoy muy feliz de volver a Central Córdoba", afirmó el nuevo técnico charrúa

Alarmante informe de la UCA: 6 de cada 10 niños son pobres en el país y el 30 % no come regularmente

La pobreza infantil es el drama estructural más grave del país y afecta al 53,6 % de los niños, niñas y adolescentes
Alarmante informe de la UCA: 6 de cada 10 niños son pobres en el país y el 30 % no come regularmente
Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso
Policiales

Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones
Policiales

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda
Policiales

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda

Romina Diez contra las Paso: Los partidos deben hacerse cargo de sus internas
Política

Romina Diez contra las Paso: "Los partidos deben hacerse cargo de sus internas"

Otro argentino preso en Brasil por racismo: había insultado a una mujer
Información General

Otro argentino preso en Brasil por racismo: había insultado a una mujer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

El dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

Kudelka tras el choque: Lo importante es que los chicos de la moto están bien

Kudelka tras el choque: "Lo importante es que los chicos de la moto están bien"

Rosario puso en marcha el Hospital Animal Municipal con atención de urgencias

Rosario puso en marcha el Hospital Animal Municipal con atención de urgencias

Ovación
Impronta rosarina en Los Pumitas para el Rugby Championship M20

Por Pablo Mihal
Ovación

Impronta rosarina en Los Pumitas para el Rugby Championship M20

Impronta rosarina en Los Pumitas para el Rugby Championship M20

Impronta rosarina en Los Pumitas para el Rugby Championship M20

Buenos Aires prohibió que los hinchas arrojen papelitos en las canchas

Buenos Aires prohibió que los hinchas arrojen papelitos en las canchas

Mundial 2026: sin Di María ni Correa, quién es el único jugador rosarino que podría acompañar a Messi

Mundial 2026: sin Di María ni Correa, quién es el único jugador rosarino que podría acompañar a Messi

Policiales
Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda
Policiales

Narcomenudeo en barrio Gráfico: detienen a una mujer ligada a una banda

Ataque a tiros a una mujer en un kiosco del barrio San Francisquito

Ataque a tiros a una mujer en un kiosco del barrio San Francisquito

Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso

Desarmadero de autos robados en Villa G. Gálvez: el acusado seguirá preso

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones

Imputan a la tesorera del Banco Nación de San Pedro por llevarse $40 millones

La Ciudad
Robo peligroso en la zona oeste: rompieron un medidor de gas y se produjo una fuga
La Ciudad

Robo peligroso en la zona oeste: rompieron un medidor de gas y se produjo una fuga

Un rosarino detrás de Argentina Casting detenido por explotación sexual

Un rosarino detrás de "Argentina Casting" detenido por explotación sexual

El ECU comienza el ciclo 2026 con una agenda diversa y abierta a la comunidad

El ECU comienza el ciclo 2026 con una agenda diversa y abierta a la comunidad

La UNR despliega una jornada de salud en plaza Montenegro con atención médica y vacunación de mascotas

La UNR despliega una jornada de salud en plaza Montenegro con atención médica y vacunación de mascotas

San Lorenzo picó en punta con la Plataforma Alberdi, que modernizará la Justicia penal
La Región

San Lorenzo picó en punta con la Plataforma Alberdi, que modernizará la Justicia penal

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba
OVACION

Frank Kudelka chocó con su auto contra una moto en Alsina y Córdoba

Se realizará un mega desfile de diseño local en Pasaje Juramento
la ciudad

Se realizará un mega desfile de diseño local en Pasaje Juramento

La primera intimidación a una universidad de Santa Fe tras las amenazas a escuelas
La Región

La primera intimidación a una universidad de Santa Fe tras las amenazas a escuelas

Rosario puso en marcha el Hospital Animal Municipal con atención de urgencias
La Ciudad

Rosario puso en marcha el Hospital Animal Municipal con atención de urgencias

Comercios del interior: Van doce meses consecutivos de caída en las ventas
La Ciudad

Comercios del interior: "Van doce meses consecutivos de caída en las ventas"

Prorrogan la vacunación antiaftosa por las inundaciones en Santa Fe
La Región

Prorrogan la vacunación antiaftosa por las inundaciones en Santa Fe

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento
La Región

Buscan a una joven desaparecida en Coronda: qué se sabe hasta el momento

El dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial
La Ciudad

El dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

Manifestación para pedir justicia por el femicidio de Sophia Civarelli
POLICIALES

Manifestación para pedir justicia por el femicidio de Sophia Civarelli

El Colegio de Médicos presenta la Expo Residencias para elegir especialidad
La Ciudad

El Colegio de Médicos presenta la Expo Residencias para elegir especialidad

Números dramáticos: hay 800 personas que duermen en la calle en Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Números dramáticos: hay 800 personas que duermen en la calle en Rosario

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó
Policiales

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó

Milei anunció el envío de una reforma electoral para eliminar las Paso
Política

Milei anunció el envío de una reforma electoral para eliminar las Paso

La emotiva despedida luego del trágico accidente en ruta 9: Pascual es un soldado
La Ciudad

La emotiva despedida luego del trágico accidente en ruta 9: "Pascual es un soldado"

Piden perpetua para Fran Riquelme por el crimen de Peladito Ramírez

Por Martín Stoianovich
Policiales

Piden perpetua para Fran Riquelme por el crimen de Peladito Ramírez

En la misa por Francisco, la Iglesia fustigó con dureza a la política
Información General

En la misa por Francisco, la Iglesia fustigó con dureza a la política

Central Córdoba ya tiene nuevo técnico: apostó por un experimentado de la casa
Ovación

Central Córdoba ya tiene nuevo técnico: apostó por un experimentado de la casa

El consumo de servicios públicos cayó 7,1 % en Santa Fe durante enero
Economía

El consumo de servicios públicos cayó 7,1 % en Santa Fe durante enero

Es perverso: la ministra de Salud de Santa Fe, contra Milei por la falta de vacunas
Salud

"Es perverso": la ministra de Salud de Santa Fe, contra Milei por la falta de vacunas