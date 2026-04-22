Operaron del riñón a Charly García, que quedó internado en buen estado de salud Su representante aseguró que la intervención quirúrgica estaba programada y sostuvo que “salió todo bien” 22 de abril 2026 · 22:30hs

El histórico músico Charly García fue operado en las últimas horas y continúa internado en una clínica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), y desde su entorno destacaron que el procedimiento fue exitoso y se encuentra en buen estado de salud.

El artista fue sometido a una nefrectomía parcial (una intervención quirúrgica en la que se extirpa una parte del riñón, conservando el resto del órgano funcional) en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

Su representante destacó que la operación estaba programada y no se trató de una urgencia médica. Tras la intervención, allegados al músico aseguraron que el procedimiento “salió todo bien”, según afirmaron en el programa "LAM".

Luego de la cirugía, el referente del rock nacional quedó internado en una habitación común, donde continúa con el proceso de recuperación y seguimiento médico.

Charly, de 74 años, es uno de los grandes íconos del rock argentino y considerado una de las mayores figuras de la música popular en toda Sudamérica. Desde hace un tiempo su endeble salud es uno de los temas centrales al referirse a su persona. Tras años de problemas con drogas y excesos, el músico pasó por internaciones y desintoxicaciones, en 2012 tuvo una crisis de hipertensión, en 2015 fue operado por una fractura de cadera y luego varias veces debió acudir a sanatorios por problemas respiratorios, fiebre, deshidratación, una quemadura y una caída doméstica en la que nuevamente se lesionó la cadera.