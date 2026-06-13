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El mensaje a Aníbal Colapinto de un ex piloto argentino que corrió con Senna, por una nota de La Capital

Quique Mansilla que corrió con Ayrton Senna en la F-Ford, destacó el agradecimiento de Aníbal Colapinto por el apoyo que le dio a su hijo en nota con La Capital

13 de junio 2026 · 20:15hs
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Quique Mansilla

Andrés Mancini

Quique Mansilla, el que corrió con Senna, en la producción para La Capital y el mensaje agradeciendo a Aníbal Colapinto.

í“Colapinto tiene pasta y talento. Los que critican hablan porque no saben. Él es extremadamente dedicado, un trabajador de su laburo, cuando tenga auto y personal idóneo va a andar bien”, expresó el expiloto argentino Quique Mansilla, que corriera con Ayrton Senna, en noviembre de 2025, durante el ciclo Historias en Juego conducido por Luis Castro de La Capital.

Las declaraciones motivaron el agradecimiento de Aníbal Colapinto por el apoyo y buenos augurios hacia Franco, en un momento complicado y de malos resultados para la escudería francesa. Lo que Mansilla destacó: “Aníbal C nos agradeció esta bella nota presagiando la temporada 2026!! Algo sabemos no??”.

“A Aníbal lo conozco desde hace muchos años, desde que Franco comenzaba en los karting. Hizo muchísimo sacrificio. Los que lo conocemos nos sacamos el sombrero por su actuación en la vida de Franquito, es un ídolo, papá ídolo”, había dicho.

“El presupuesto lo guardan para 2026. Su momento va a llegar. Es un buen pibe y lo quieren. Hay que esperar que el auto ande el año que viene” añadió entonces el expiloto de Fórmula Ford que compitió a comienzos de los años 80 palmo a palmo con Ayrton Senna nada menos.

>>Leer más: Mónaco enredó a Franco Colapinto pero Alpine siguió fuerte y llega bien a Barcelona

El argentino no corrió con la misma suerte que el brasileño ya que tras la Guerra de Malvinas vio truncada su llegada a la Formula 1 al caerse los sponsors que tenía. Mansilla recordó además el sacrificio de Franco y su familia: “Es un crack porque se fue de pibito, hay que bancarse el primer año allá solito con 14 años, es duro”.

Embed - Quique Mansilla en Historias en Juego

Aníbal Colapinto, siempre un agradecido

Al término del Road Show Buenos Aires 2026, realizado el 26 de abril, Aníbal tuvo la gentileza de charlar con el periodista especializado en automovilismo de La Capital, Gustavo Conti, donde compartió su emoción y orgullo por la fiesta vivida.

Además, dejó en evidencia que es una persona agradecida al manifestar: "Agradezco a toda la gente que vino a ver a Franco, a los sponsor que lo bancaron, al equipo que mandó el auto y a todos ustedes, los trabajadores de prensa".

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