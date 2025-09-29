Fútbol femenino de AFA: Newell's perdió en el cierre y ya tiene rival para los playoffs Newell's cerró el Segundo Torneo con una derrota en San Luis que no le afectó la clasificación a playoffs, pero sí la condición de local para la primera fase 29 de septiembre 2025 · 20:55hs

CANOB FEMENINO El once de Newell's conducido por Lisando Iglesias. Vuelven a pelear el título del fútbol femenino de AFA pese a la derrota ante San Luis FC.

Newell's perdió en la última fecha del Segundo Torneo de fútbol femenino de AFA. Fue de visitante ante San Luis FC por 1 a 0. Eso le impedirá definir de local en la primera fase de los playoffs por el título que defiende, ya que las rojinegras son las actuales campeonas. El rival en la siguiente instancia será Racing.

La fase regular del Segundo Torneo se terminará este martes con el enfrentamiento entre Ferro e Independiente, de la zona de Newell's. Pero solo servirá para decidir entre ellos el último clasificado, hoy las de Caballito que con empatar lograrán el cometido y se medirán con San Lorenzo de visitantes.

Las otras dos llaves de la primera fase de playoffs quedaron definidas: San Luis FC será local de Gimnasia y Satsaid de River. Mientras, Belgrano y Boca por la zona A, y Talleres y Banfield por la B, esperan en cuartos de final a los cuatro ganadores.

Si Newell's hubiera sostenido el empate, como lo hizo hasta los 15' del complemento, hubiera terminado en cuarto lugar y por lo tanto la llave a un solo partido hubiera sido en Bella Vista. Ahora deberá trasladarse a donde Racing elija jugar de local.

Si Newell's repite el título va derecho a la Copa Libertadores, si no deberá jugar una final con el campeón del Clausura. Ya descendieron Central, Platense y Vélez. >>Leer más: Newell's concentró con un futbolista que vuelve para ser titular, pero sin la compra más costosa La formación de Newell's ante San Luis FC Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewellsFem/status/1972728496238858727&partner=&hide_thread=false Once definido Así va #Newells para enfrentar a San Luis desde las 16.En vivo : https://t.co/R0GrsUbmYe¡Vamos Las Pibas! pic.twitter.com/7IVw3dqKoB — Newell's Femenino (@NewellsFem) September 29, 2025 En el complemento ingresaron a los 51' Delgado y De La Serna en reemplazo de Bastus y Díaz; a los 57'Roja para Milagros Rivas; a los 67'Sabransky en reemplazo de Luna y a los 78' Raffaelli en reemplazo de Porta.