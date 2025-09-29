La Capital | Ovación | Fútbol femenino

Fútbol femenino de AFA: Newell's perdió en el cierre y ya tiene rival para los playoffs

Newell's cerró el Segundo Torneo con una derrota en San Luis que no le afectó la clasificación a playoffs, pero sí la condición de local para la primera fase

29 de septiembre 2025 · 20:55hs
El once de Newells conducido por Lisando Iglesias. Vuelven a pelear el título del fútbol femenino de AFA pese a la derrota ante San Luis FC.

CANOB FEMENINO

El once de Newell's conducido por Lisando Iglesias. Vuelven a pelear el título del fútbol femenino de AFA pese a la derrota ante San Luis FC.

Newell's perdió en la última fecha del Segundo Torneo de fútbol femenino de AFA. Fue de visitante ante San Luis FC por 1 a 0. Eso le impedirá definir de local en la primera fase de los playoffs por el título que defiende, ya que las rojinegras son las actuales campeonas. El rival en la siguiente instancia será Racing.

La fase regular del Segundo Torneo se terminará este martes con el enfrentamiento entre Ferro e Independiente, de la zona de Newell's. Pero solo servirá para decidir entre ellos el último clasificado, hoy las de Caballito que con empatar lograrán el cometido y se medirán con San Lorenzo de visitantes.

Las otras dos llaves de la primera fase de playoffs quedaron definidas: San Luis FC será local de Gimnasia y Satsaid de River. Mientras, Belgrano y Boca por la zona A, y Talleres y Banfield por la B, esperan en cuartos de final a los cuatro ganadores.

Si Newell's hubiera sostenido el empate, como lo hizo hasta los 15' del complemento, hubiera terminado en cuarto lugar y por lo tanto la llave a un solo partido hubiera sido en Bella Vista. Ahora deberá trasladarse a donde Racing elija jugar de local.

Si Newell's repite el título va derecho a la Copa Libertadores, si no deberá jugar una final con el campeón del Clausura. Ya descendieron Central, Platense y Vélez.

>>Leer más: Newell's concentró con un futbolista que vuelve para ser titular, pero sin la compra más costosa

La formación de Newell's ante San Luis FC

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewellsFem/status/1972728496238858727&partner=&hide_thread=false

En el complemento ingresaron a los 51' Delgado y De La Serna en reemplazo de Bastus y Díaz; a los 57'Roja para Milagros Rivas; a los 67'Sabransky en reemplazo de Luna y a los 78' Raffaelli en reemplazo de Porta.

Noticias relacionadas
Capibaras VX, el nombre de la selección de rugby del Litoral que competirá en el Súper Rugby Américas.

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV

Después de un córner a favor, llegó el tiro de esquina en contra y el gol de Leandro N. Alem a los 5 minutos. Al toque a Argentino le harían el segundo.

A Argentino lo madrugaron en General Rodríguez y terminó goleado por Leandro N. Alem

La historia reciente de Instagram de Aníbal Colapinto y la de antes de que Franco volviera a la Fórmula 1.

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Ayelén Stepnik y Lucha Aymar, arriba de la autobomba por Rosario, a días del podio olímpico del hockey. 

A 25 años del primer podio olímpico del hockey argentino, con el aporte de Leonas rosarinas

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Lo último

La leche de vaca es un alimento imprescindible y otros mitos sobre los lácteos

"La leche de vaca es un alimento imprescindible" y otros mitos sobre los lácteos

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Fútbol femenino de AFA: Newells perdió en el cierre y ya tiene rival para los playoffs

Fútbol femenino de AFA: Newell's perdió en el cierre y ya tiene rival para los playoffs

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

El dato surge del informe de la Comisión de Asuntos Laborales de Diputados y expone nuevas formas de supervivencia de los santafesinos
Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Creamos un idioma distinto con el cuerpo: la danza tribal estuvo presente en La Comarca
La Ciudad

"Creamos un idioma distinto con el cuerpo": la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo
Policiales

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro
Economía

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 
La Ciudad

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

Un clásico bar del Paseo del Siglo cerró sus puertas sorpresivamente después de 36 años

Pepe Grimolizzi: Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol

Pepe Grimolizzi: "Central fue el único que aceptó jugar la Conmebol"

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Aeropuerto: ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos Rosario-Madrid

Fin de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Fin de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

Ovación
Fútbol femenino de AFA: Newells perdió en el cierre y ya tiene rival para los playoffs
Ovación

Fútbol femenino de AFA: Newell's perdió en el cierre y ya tiene rival para los playoffs

Fútbol femenino de AFA: Newells perdió en el cierre y ya tiene rival para los playoffs

Fútbol femenino de AFA: Newell's perdió en el cierre y ya tiene rival para los playoffs

Newells concentró con un futbolista que vuelve para ser titular, pero falta alguien

Newell's concentró con un futbolista que vuelve para ser titular, pero falta alguien

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV

Policiales
Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores
POLICIALES

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores

Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

Otro barra de Newells preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Otro barra de Newell's preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

La Ciudad
Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Creamos un idioma distinto con el cuerpo: la danza tribal estuvo presente en La Comarca

"Creamos un idioma distinto con el cuerpo": la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural

Un avión aterrizó en EEUU con un polizón muerto en el tren de aterrizaje
Información General

Un avión aterrizó en EEUU con un polizón muerto en el tren de aterrizaje

La leche de vaca es un alimento imprescindible y otros mitos sobre los lácteos
Información General

"La leche de vaca es un alimento imprescindible" y otros mitos sobre los lácteos

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas
La Ciudad

Incendio en un edificio céntrico: Bomberos rescataron a seis personas

Fin de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe
Información General

Fin de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en Santa Fe

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial
Policiales

El primer uso de pistolas Taser en Rosario fue por la agresión a una suboficial

La actividad económica muestra señales de retracción
Economía

La actividad económica muestra señales de retracción

La fábrica de galletitas Tía Maruca otra vez en crisis: bajó la persiana en Chascomús
Información General

La fábrica de galletitas Tía Maruca otra vez en crisis: bajó la persiana en Chascomús

El taxista que consumió alcohol y marihuana en Arroyito recibirá una sanción ejemplar
La Ciudad

El taxista que consumió alcohol y marihuana en Arroyito recibirá una "sanción ejemplar"

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo
Policiales

Un condenado a prisión perpetua por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

¿Se van a sentar con Espert?: el peronismo quiere correr al diputado por presunto nexo narco
Política

"¿Se van a sentar con Espert?": el peronismo quiere correr al diputado por presunto nexo narco

Problemas con las facturas de luz: la EPE rechazó las denuncias de aumentos desmedidos
La Ciudad

Problemas con las facturas de luz: la EPE rechazó las denuncias de aumentos desmedidos

Aeropuerto de Rosario: finalizó la demolición de un sector y avanza la nueva pista
La Ciudad

Aeropuerto de Rosario: finalizó la demolición de un sector y avanza la nueva pista

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario
La Ciudad

Congresos y diversas actividades organizados por la UNR impulsaron el turismo en Rosario

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio
La Ciudad

Este lunes cierran los negocios por el Día del Empleado de Comercio

Cáncer de colon: médicos piden que la colonoscopía se haga a partir de los 45 años
Salud

Cáncer de colon: médicos piden que la colonoscopía se haga a partir de los 45 años

Triple femicidio: detuvieron a otro joven y ya son seis los implicados en la causa
Información General

Triple femicidio: detuvieron a otro joven y ya son seis los implicados en la causa

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El Concejo quiere habilitar taxis con motores que consumen menos

Ovalada tras las rejas: se hizo otro match de rugby en la Unidad Penitenciaria de Rosario
La Ciudad

Ovalada tras las rejas: se hizo otro match de rugby en la Unidad Penitenciaria de Rosario

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender
POLICIALES

Atrapados en un búnker y acusados de intentar matar a la mujer que les prohibía vender

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana
La Ciudad

En qué calles ya no se podrá estacionar el auto en 45° desde esta semana