Nicki Nicole y Peso Pluma confirmaron su romance con un beso en el escenario

Nicki Nicole y Peso Pluma ya no esconden su relación. Los artistas confirmaron su vínculo con un beso en el escenario, durante el show que la rosarina dio este jueves en el Pepsi Center WTC en la ciudad de México. Hassan (el nombre legal detrás del seudónimo artístico) estuvo como invitado para cantar a dueto “Por las noches”, la canción para la que colaboraron.

Durante la interpretación, se los vio cómplices como siempre. Vale recordar que a pesar de los rumores y varias pistas que indicaban un noviazgo entre ambos, ellos no habían hecho ningún anuncio oficial y habían asegurado ser amigos que se estaban conociendo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAnaSofia1631%2Fstatus%2F1720415503225610684&partner=&hide_thread=false ella renerviosa y tímida la amo

Vivan su vida y dejen vivir...

Nicki Nicole Peso Pluma pic.twitter.com/6se8plGwL1 — Ana Sofia (@AnaSofia1631) November 3, 2023

A ella se la vio nerviosa con la situación, pero despidió a Hassan con un “Gracias por venir, amor”, que fue celebrado por la audiencia. Cuando el mexicano se fue, Nicki acompañó al público con una ovación para el cantante de corridos. “

Sin embargo, rápidamente reconoció que la escena junto a su pareja la había dejado movilizada. “Ay no sé cómo seguir después de esto, qué vergüenza. Yo soy tímida aunque no parezca. Me pone un poco nerviosa, pero seguimos”, aseguró Nicki, sonrojada.