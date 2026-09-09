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Vóley rosarino: la primera parte de los torneos locales entró en su sprint final

Los campeonatos de primera división están al rojo vivo, tanto en la parte superior como en la zona baja de las tablas

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

9 de septiembre 2026 · 18:22hs
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En Rosario

En Rosario, los torneos de primera división de vóley están que arden en ambas ramas.

Puro voley. Los distintos torneos que organiza la Asociación de Vóleibol de Rosario (AVR) están al rojo vivo, con partidos en los que los resultados empiezan a ser transcendentales, tanto los equipos que pelean los primeros puestos como los que buscan no descender.

En ese sentido, en la rama femenina A1 se registró el primer descenso a A2. El viernes, Sonder A venció a Atalaya 3-0 con parciales de 25-5, 25-15 y 25-11 y lo condenó. Martina Tiziana Quinteros (Sonder) fue elegida la MVP del partido, mientras que la máxima anotadora fue Valentina Bini (Sonder), con 11 puntos. Con esa victoria, Sonder decretó el descenso a Atayala, equipo al que le quedan cuatro partidos y matemáticamente no le alcanzan para zafar.

Un día antes, el jueves, el tricolor venció sin dificultad a Libertad 3-0, con parciales de 25-11, 25-13 y 25-15. La MVP fue Micaela Gallo (Sonder) y la máxima anotadora Irene Verasio (Sonder), con 10 puntos.

Náutico necesitaba ganar el clásico del barrio Lisandro de la Torre para no perderle pisada a Sonder. Y así lo hizo, venció a Regatas 3-0, con parciales de 25-17, 25-17 y 25-23. La MVP y máxima anotadora fue Delfina Arlego (Náutico) con 17 puntos.

Otro que necesitaba ganar para quedar en una posición expectante era El Tala A, que venció a GER A 3-0 (25-9, 26-24 y 25-14). La MVP y máxima anotadora fue Sofía Cosio (El Tala), con 19 puntos.

En uno de los partidos calientes de la parte baja de la tabla, Libertad se impuso a Provincial 3-1 (25-18, 25-21, 20-25 y 25-20) y se mantiene con vida. La MVP y máxima anotadora del encuentro fue Sofía Carolina Ducca (Libertad), con 22 puntos.

Leer más: Ángel Di María: "No me voy a retirar, Central está pasando un gran momento"

Vóley: Rama Femenina A2

Citta Vóley se encamina a ser el uno de la fase regular en A2. El jueves venció a Newell?s 3-0 (25-16, 25-16 y 25-13) donde la MVP fue Valentina Roganovich (Citta Vóley) y el viernes a Náutico B por idéntico marcador, con parciales de 24-26, 21-25 y 20-25. En esa oportunidad, la MVP fue Victoria Paula Caracchi (Náutico).

En tanto, en un duelo de dos equipos que buscan escaparle al descenso, El Tala B se impuso a GER B 3-0 (25-20, 25-18 y 25-20). La MVP: fue Alma Gómez Festici (El Tala).

El lunes, en un partido tremendamente parejo, Estudiantes A superó a Sonder B en el tie break, con parciales de 25-21, 25-16, 27-29, 21-25 y 20-18. Agustina Culasso Brandolin (Estudiantil) fue elegida la MVP del partido.

Este martes, en la continuidad de la fecha, Rowing venció a Newell?s 3-0 (25-15, 25-18 y 25-8), siendo Leticia Piacentini, la MVP del encuentro.

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Rama Masculina A1

Normal 3 A, consiguió el lunes por la noche una importante victoria ante Cevils A por 3-0 que le permitió quedar como único escolta de Sonder A. Alejo Yoel Calvo (Normal 3), fue elegido el MVP del partido, mientras que también se convirtió en el máximo anotador con 12 puntos. Con parciales de 26-24, 25-14 y 25-14, el equipo de la Escuela se ubicó en el segundo lugar con 38 puntos.

Regatas, en tanto, venció a Náutico B 3-0 (25-15, 25-15 y 25-13). El MVP y máximo anotador fue Ariel Sambrano (Regatas), con 12 puntos.

Este martes, después de un comienzo desfavorable, Sonder B dio el batacazo de la fecha. Después de ir perdiendo los dos primeros sets, le ganó a Citta Vóley 3-2, con parciales de 23-25, 22-25, 25-21, 25-20 y 15-9. Zac Quimey Osatinsky fue el goleador con 17 puntos.

Rama Masculina A2

En un duelo entre dos equipos que buscan meterse en los playoffs, Servando Bayo superó a Velocidad y Resistencia 3-1 (20-25, 25-22 y 25-16 y 25-11) El MVP fue Héctor Nicolás Firpo (Servando Bayo).

Los resultados de los restantes partidos de este fin de semana fueron los siguientes:

Industrial Funes 3, Bancario 0 (25-21, 25-18 y 25-23). MVP. Tomás Ibáñez (Industrial Funes).

San Telmo 3, Newell’s 0 (25-19, 25-21 y 25-20). MVP Cristian Matías Trost (San Telmo).

Unión Arroyo Seco 1, Cevils 3 (25-18, 9-25, 16-25 y 15-25). MVP. Maximiliano Oscar Suárez (Cevils).

Este martes, Unión Arroyo Seco cayó de local ante Normal 3 C 3-2, con parciales de 18-25, 25-17, 25-22, 19-25 y 12-15. Lucas Javier Conde (Normal 3) fue el MVP del partido.

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