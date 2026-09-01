Clásico rosarino: un operativo de seguridad importante para el esperado Central-Newell's

Las autoridades informaron que habrá 540 agentes, además del personal privado. Las puertas del estadio se abrirán a las 11.45. En tanto, el banderazo se realizará el jueves y se utilizará la popular Lionel Messi

Desde los primeros minutos del domingo se iniciará el operativo de seguridad de cara al clásico entre Canallas y Leproso.

Las autoridades de la provincia anunciaron en conferencia de prensa el operativo de seguridad para el clásico.

El clásico entre Central y Newell’s se jugará este domingo en el Gigante de Arroyito, por la octava jornada del torneo Clausura 2026, y como siempre ocurre contará con un importante operativo de seguridad que se desplegará a lo largo de gran parte del día. Si bien sólo se juega con público local, igualmente desde las primeras horas comenzarán los controles con el fin de evitar cualquier foco de conflicto que pueda empañar la fiesta deportiva.

El operativo de seguridad incluirá alrededor de 540 efectivos policiales y alrededor de 200 personas de la seguridad privada, en un dispositivo similar al de los últimos clásicos. Como es habitual, el encuentro se jugará en horario vespertino, a las 14.45, y con estrictos controles en los diferentes accesos al estadio.

El corte de tránsito se aplicará a las 7 en la zona del Gigante de Arroyito y el operativo se iniciará a las 8.45. En tanto, "el estadio abrirá sus puertas a las 11.45", adelantó el director en Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo.

La diagramación estuvo a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe junto con la Municipalidad de Rosario y la Unidad Regional II.

Control en el banderazo de Newell's

Como ya es una costumbre desde hace más de dos décadas, este jueves se llevará a cabo el tradicional banderazo en el Coloso Marcelo Bielsa, a las 18. Para esta reunión colorida de los Rojinegros y que convoca a miles de hinchas, las autoridades policiales dispusieron un total de ochenta agentes para controlar y brindar seguridad.

"Por la organización de los Juegos Suramericanos en esta ocasión no se utilizará la tribuna sur Diego Maradona. En este caso se habilitará la popular Lionel Messi y la platea este", informaron las autoridades en la conferencia de prensa brindada este jueves.