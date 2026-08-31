La Capital | Policiales | Femicidio

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto salió de terapia intensiva

Alison C. tiene 18 años y había sido internada en estado crítico tras el ataque a puñaladas de su expareja en un departamento

31 de agosto 2026 · 08:54hs
Google Seguir a La Capital en Google
La víctima fue trasladada el 20 de agosto desde Paraguay al 1700.

Foto: La Capital/Marcelo Bustamante.

La víctima fue trasladada el 20 de agosto desde Paraguay al 1700.

Pasados diez días desde el intento de femicidio en el barrio Abasto, este domingo se registró un cambio significativo en cuanto al tratamiento de la víctima. Alison C. salió de terapia intensiva y comenzó una nueva etapa en el proceso de recuperación después del ataque de su exnovio.

La directora del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), Andrea Becherucci, confirmó que la joven de 18 años ya se encuentra en una sala general del nosocomio. El estado de salud de paciente venía evolucionando favorablemente desde la semana anterior, pero entonces continuaba alojada en el sector de cuidados de mayor complejidad.

El supuesto agresor también había sido internado el día de la denuncia y luego lo imputaron por homicidio triplemente calificado en grado de tentativa. A partir de un pedido de la fiscal María Laura Riccardo, la Justicia provincial ordenó la prisión preventiva de Luciano D. G. por el plazo de ley como parte de la investigación del caso.

¿Qué se sabe del intento de femicidio en Paraguay al 1700?

De acuerdo a la evidencia y los testimonios recabados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el muchacho de 19 años y la víctima estuvieron en pareja durante cuatro meses. Después de la separación, Alison C. fue a verlo el jueves 20 de agosto al departamento que comparte con un familiar en Paraguay al 1700.

Durante aquel encuentro a solas, ambos jóvenes protagonizaron una discusión en el living comedor del inmueble. A continuación, el imputado llamó a su exnovia desde la habitación para darle un regalo. Entonces, le pidió que se diera vuelta para sorprenderla y la atacó con un cuchillo.

>> Leer más: Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario

La muchacha sufrió heridas de arma blanca en el tórax, la espalda, manos, brazos, cabeza y abdomen. Si bien estaba consciente cuando la atendieron en el Heca, requirió una cirugía de tres horas para salvar su vida.

La paciente quedó sedada luego de la operación en el efector de avenida Pellegrini y Crespo. Los médicos le brindaron asistencia mecánica ventilatoria y en los días posteriores empezaron a detectar los primeros signos de recuperación hasta que pudo despertarse para respirar por sus propios medios.

Preocupación en la Facultad de Derecho de la UNR

Dos días después de la audiencia imputativa, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) decidió intervenir para colaborar a la familia de la joven. Los directivos expresaron profunda preocupación frente al intento de femicidio de la estudiante.

La institución repudió el ataque contra la muchacha y también se puso a disposición de las autoridades mientras se desarrolla el proceso penal. "Repudiamos enfáticamente lo sucedido y reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una comunidad libre de violencias, basada en el respeto, el cuidado y la igualdad", reza el comunicado publicado el último miércoles.

El joven denunciado por el ataque fue internado con custodia policial en el Hospital Centenario. Además del femicidio, el delito atribuido a Luciano D. G. se considera calificado por alevosía y por haber sido cometido contra una persona con la que tuvo un vínculo de pareja.

El caso no sólo tuvo gran repercusión por sus características, sino porque ocurrió el día después del asesinato de la encargada de una farmacia céntrica. El crimen de Carina Candelas (56) se enmarcó en un contexto de violencia de género y su exesposo se encuentra bajo prisión preventiva.

¿Cómo hacer una denuncia por violencia de género?

Frente a una emergencia en un contexto de violencia de género con riesgo para la vida de una persona en la provincia de Santa Fe, las autoridades recomiendan llamar directamente al 911. Tanto la víctima como testigos pueden realizar las denuncias correspondientes.

Para otras denuncias y asesoramiento, Rosario cuenta con el Teléfono Verde 0800-444-0420. Esta línea gratuita también funciona las 24 horas para asistir a las víctimas. Otra herramienta similar el Contacto Violeta, un servicio de asistencia por mensajes de Whatsapp a través del 341-5-781509. Esta opción se encuentra disponible para quienes precisan ayuda y no pueden hablar a la hora de solicitarla.

En la órbita local, las denuncias sobre violencia de género pueden realizarse en la principal sede regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ubicada en Sarmiento 2850. El teléfono del organismo es 341-4-861200.

A nivel nacional también funciona la línea 144 para atender casos en cualquier punto del país.

Noticias relacionadas
Violencia de género. El intento de femicidio ocurrió en Paraguay al 1700.

Intento de femicidio: prisión para el joven que apuñaló a su ex en Paraguay al 1700

Alisson está internada en el Heca luego de ser víctima de un intento de femicidio

Evoluciona la joven víctima de un intento de femicidio en Paraguay al 1700

La Policía detuvo a Martín Bachero en Colón al 2000 luego del femicidio de Carina Candelas.

Femicidio en la farmacia: la estrategia para cambiar el destino del acusado

Fernando Cerimedo fue detenido en Bolivia por una tentativa de femicidio.

La Justicia de Bolivia ordenó la prisión preventiva para Fernando Cerimedo

Ver comentarios

Las más leídas

Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario

Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas vacaciones de 9 días

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas "vacaciones" de 9 días

Lo último

Colapinto correrá en Monza: días y horarios del GP de Italia de la Fórmula 1

Colapinto correrá en Monza: días y horarios del GP de Italia de la Fórmula 1

Arca introdujo cambios en la factura electrónica obligatoria: a quiénes alcanza

Arca introdujo cambios en la factura electrónica obligatoria: a quiénes alcanza

Ángel Di María fue al teatro en Rosario y sorprendió a Martín Bossi en camarines

Ángel Di María fue al teatro en Rosario y sorprendió a Martín Bossi en camarines

Messi anunció su retiro de la selección argentina

El futbolista de Inter Miami dio a conocer la decisión a menos de un mes de la muerte de su padre Jorge Messi en Rosario

Messi anunció su retiro de la selección argentina
La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente
La Ciudad

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

Detienen en Buenos Aires a un abogado por sus vínculos con la banda del narco Fran Riquelme
Policiales

Detienen en Buenos Aires a un abogado por sus vínculos con la banda del narco Fran Riquelme

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto salió de terapia intensiva
Policiales

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto salió de terapia intensiva

Choque fatal cerca de Alcorta: murió un ciclista a la noche en la ruta 90
La Región

Choque fatal cerca de Alcorta: murió un ciclista a la noche en la ruta 90

Corte Suprema de Santa Fe: última función de un ministro antes de su reemplazo
Política

Corte Suprema de Santa Fe: última función de un ministro antes de su reemplazo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario

Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con un muy buen reparto en el Siempre Sale

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas vacaciones de 9 días

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas "vacaciones" de 9 días

Choque fatal cerca de Alcorta: murió un ciclista a la noche en la ruta 90

Choque fatal cerca de Alcorta: murió un ciclista a la noche en la ruta 90

Ovación
Colapinto correrá en Monza: días y horarios del GP de Italia de la Fórmula 1
Ovación

Colapinto correrá en Monza: días y horarios del GP de Italia de la Fórmula 1

Colapinto correrá en Monza: días y horarios del GP de Italia de la Fórmula 1

Colapinto correrá en Monza: días y horarios del GP de Italia de la Fórmula 1

El argentino Mariano Navone tras su histórico triunfo ante Novak Djokovic: Es una locura

El argentino Mariano Navone tras su histórico triunfo ante Novak Djokovic: "Es una locura"

Mariano Navone sorprendió al mundo y dio el batacazo ante Novak Djokovic en el US Open

Mariano Navone sorprendió al mundo y dio el batacazo ante Novak Djokovic en el US Open

Policiales
Detienen en Buenos Aires a un abogado por sus vínculos con la banda del narco Fran Riquelme
Policiales

Detienen en Buenos Aires a un abogado por sus vínculos con la banda del narco Fran Riquelme

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto salió de terapia intensiva

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto salió de terapia intensiva

Detuvieron a Callejero Fino: iba con un arma en una camioneta sin patente

Detuvieron a Callejero Fino: iba con un arma en una camioneta sin patente

Asesinaron a balazos a un joven de 26 años en la zona sur de Rosario

Asesinaron a balazos a un joven de 26 años en la zona sur de Rosario

La Ciudad
La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente
La Ciudad

La tradicional esquina del bar Pan y Manteca reabre con una propuesta diferente

El puente Rosario-Victoria quedó cortado por vuelco de un auto tras un choque

El puente Rosario-Victoria quedó cortado por vuelco de un auto tras un choque

Deporte de alto rendimiento: los riesgos para la salud mental y cómo salir del error

Deporte de alto rendimiento: los riesgos para la salud mental y cómo salir del "error"

Rosario para adultos: los mejores planes para desconectarse de la rutina

Rosario para adultos: los mejores planes para desconectarse de la rutina

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos
La Ciudad

Abrió la Villa Olímpica: así es el complejo que alojará a los atletas de los Juegos Suramericanos

Asesinaron a balazos a un joven de 26 años en la zona sur de Rosario
Policiales

Asesinaron a balazos a un joven de 26 años en la zona sur de Rosario

El empleo privado formal acumula doce meses consecutivos de caída
Economía

El empleo privado formal acumula doce meses consecutivos de caída

Newells: un sólo retoque en la lista de concentrados para visitar a Estudiantes
Ovación

Newell's: un sólo retoque en la lista de concentrados para visitar a Estudiantes

Tengo muchas ganas de jugar el clásico, dijo Marco Ruben tras el traspié ante el Lobo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

"Tengo muchas ganas de jugar el clásico", dijo Marco Ruben tras el traspié ante el Lobo

El tiempo en Rosario: lunes templado, aunque con algunas chances de lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes templado, aunque con algunas chances de lluvia

Autodespacho en estaciones de servicio, una alternativa que aún no impacta

Por Fermín Sanchez Duque
Motores

Autodespacho en estaciones de servicio, una alternativa que aún no impacta

Detuvieron a Callejero Fino: iba con un arma en una camioneta sin patente
Policiales

Detuvieron a Callejero Fino: iba con un arma en una camioneta sin patente

Vecinos de Alberdi recuperan el Superí, un emblemático club del barrio
La Ciudd

Vecinos de Alberdi recuperan el Superí, un emblemático club del barrio

Cadetes de Rosario insisten con implementar el botón de pánico y monitoreo GPS
La Ciudad

Cadetes de Rosario insisten con implementar el botón de pánico y monitoreo GPS

Google Maps le hizo caso a Trump: ahora el lago Ontario se llama lago América
Información General

Google Maps le hizo caso a Trump: ahora el lago Ontario se llama lago América

Nepal se encuentra en alerta ante la posibilidad de nuevas inundaciones
Información General

Nepal se encuentra en alerta ante la posibilidad de nuevas inundaciones

En un referéndum, Islandia rechazó ingresar a la Unión Europea
El Mundo

En un referéndum, Islandia rechazó ingresar a la Unión Europea

¿Cómo varió la producción agrícola en los últimos 10 años?
Agro

¿Cómo varió la producción agrícola en los últimos 10 años?

Santa Fe Business Forum, el tinder de negocios para matchear oportunidades
La Ciudd

Santa Fe Business Forum, el tinder de negocios para matchear oportunidades

Bioquímicas restituye legajos de dos docentes víctimas del terrorismo de Estado
La Ciudad

Bioquímicas restituye legajos de dos docentes víctimas del terrorismo de Estado

La Feria Internacional del Libro Rosario vuelve al Cultural Fontanarrosa
La Ciudad

La Feria Internacional del Libro Rosario vuelve al Cultural Fontanarrosa

Dos detenidos en Baigorria y Bermúdez por microtráfico y posible provisión de armas
Policiales

Dos detenidos en Baigorria y Bermúdez por microtráfico y posible provisión de armas

Las Leonas, campeonas: el dato con fuerte impacto en el hockey de Rosario
Ovación

Las Leonas, campeonas: el dato con fuerte impacto en el hockey de Rosario

Nueva tercera estrella: Las Leonas se consagraron campeonas mundiales 
Ovación

Nueva tercera estrella: Las Leonas se consagraron campeonas mundiales 