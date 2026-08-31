La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto salió de terapia intensiva

Alison C. tiene 18 años y había sido internada en estado crítico tras el ataque a puñaladas de su expareja en un departamento

La víctima fue trasladada el 20 de agosto desde Paraguay al 1700.

Pasados diez días desde el intento de femicidio en el barrio Abasto , este domingo se registró un cambio significativo en cuanto al tratamiento de la víctima. Alison C. salió de terapia intensiva y comenzó una nueva etapa en el proceso de recuperación después del ataque de su exnovio.

La directora del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), Andrea Becherucci , confirmó que la joven de 18 años ya se encuentra en una sala general del nosocomio. El estado de salud de paciente venía evolucionando favorablemente desde la semana anterior, pero entonces continuaba alojada en el sector de cuidados de mayor complejidad.

El supuesto agresor también había sido internado el día de la denuncia y luego lo imputaron por homicidio triplemente calificado en grado de tentativa . A partir de un pedido de la fiscal María Laura Riccardo , la Justicia provincial ordenó la prisión preventiva de Luciano D. G. por el plazo de ley como parte de la investigación del caso.

De acuerdo a la evidencia y los testimonios recabados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el muchacho de 19 años y la víctima estuvieron en pareja durante cuatro meses . Después de la separación, Alison C. fue a verlo el jueves 20 de agosto al departamento que comparte con un familiar en Paraguay al 1700.

Durante aquel encuentro a solas, ambos jóvenes protagonizaron una discusión en el living comedor del inmueble. A continuación, el imputado llamó a su exnovia desde la habitación para darle un regalo. Entonces, le pidió que se diera vuelta para sorprenderla y la atacó con un cuchillo.

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La muchacha sufrió heridas de arma blanca en el tórax, la espalda, manos, brazos, cabeza y abdomen. Si bien estaba consciente cuando la atendieron en el Heca, requirió una cirugía de tres horas para salvar su vida.

La paciente quedó sedada luego de la operación en el efector de avenida Pellegrini y Crespo. Los médicos le brindaron asistencia mecánica ventilatoria y en los días posteriores empezaron a detectar los primeros signos de recuperación hasta que pudo despertarse para respirar por sus propios medios.

Preocupación en la Facultad de Derecho de la UNR

Dos días después de la audiencia imputativa, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) decidió intervenir para colaborar a la familia de la joven. Los directivos expresaron profunda preocupación frente al intento de femicidio de la estudiante.

La institución repudió el ataque contra la muchacha y también se puso a disposición de las autoridades mientras se desarrolla el proceso penal. "Repudiamos enfáticamente lo sucedido y reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una comunidad libre de violencias, basada en el respeto, el cuidado y la igualdad", reza el comunicado publicado el último miércoles.

El joven denunciado por el ataque fue internado con custodia policial en el Hospital Centenario. Además del femicidio, el delito atribuido a Luciano D. G. se considera calificado por alevosía y por haber sido cometido contra una persona con la que tuvo un vínculo de pareja.

El caso no sólo tuvo gran repercusión por sus características, sino porque ocurrió el día después del asesinato de la encargada de una farmacia céntrica. El crimen de Carina Candelas (56) se enmarcó en un contexto de violencia de género y su exesposo se encuentra bajo prisión preventiva.

¿Cómo hacer una denuncia por violencia de género?

Frente a una emergencia en un contexto de violencia de género con riesgo para la vida de una persona en la provincia de Santa Fe, las autoridades recomiendan llamar directamente al 911. Tanto la víctima como testigos pueden realizar las denuncias correspondientes.

Para otras denuncias y asesoramiento, Rosario cuenta con el Teléfono Verde 0800-444-0420. Esta línea gratuita también funciona las 24 horas para asistir a las víctimas. Otra herramienta similar el Contacto Violeta, un servicio de asistencia por mensajes de Whatsapp a través del 341-5-781509. Esta opción se encuentra disponible para quienes precisan ayuda y no pueden hablar a la hora de solicitarla.

En la órbita local, las denuncias sobre violencia de género pueden realizarse en la principal sede regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ubicada en Sarmiento 2850. El teléfono del organismo es 341-4-861200.

A nivel nacional también funciona la línea 144 para atender casos en cualquier punto del país.