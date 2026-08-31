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Choque fatal cerca de Alcorta: murió un ciclista a la noche en la ruta 90

La colisión ocurrió a la noche e involucró a dos camiones, además del hombre fallecido. El corredor seguía cortado este lunes a primera hora

31 de agosto 2026 · 07:47hs
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El siniestro vial tuvo lugar en el kilómetro 87 del corredor provincial.

Foto: La Cima Imagen.

El siniestro vial tuvo lugar en el kilómetro 87 del corredor provincial.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció este lunes un corte de tránsito por un choque en la ruta provincial 90. Fuentes oficiales confirmaron la muerte de un ciclista en inmediaciones de Alcorta como resultado del siniestro vial ocurrido la noche anterior.

De acuerdo a los primeros reportes del operativo de la Policía de Santa Fe y los bomberos locales, dos camiones protagonizaron la colisión que derivó en el deceso de la única víctima fatal registrada. A primera hora del día siguiente, la circulación permanecía bloqueada para facilitar la labor del gabinete criminalístico de las fuerzas de seguridad.

Voceros de la agencia estatal precisaron que el impacto se produjo a última hora del domingo en el kilómetro 87 de la traza que une Villa Constitución con Melincué. Después de la denuncia, el paso vehicular quedó cerrado sobre ambas manos.

¿Qué se sabe del choque fatal en la ruta 90?

La versión preliminar indica que los transportistas chocaron de frente unos minutos antes de las 21. A raíz de este golpe murió un hombre que iba en bicicleta por la zona cercana a Alcorta.

Ambos choferes quedaron atrapados adentro de los vehículos de carga debido a la magnitud de la colisión. Los Bomberos Voluntarios de la localidad fueron a asistirlos y constataron que presentaban lesiones graves.

>> Leer más: Encontraron al hombre de Maciel que había desaparecido en Rosario

Fuentes vinculadas al procedimiento apuntaron que uno de los conductores manejaba un camión cisterna con carga de gas. El otro llevaba cereal hacia el puerto, pero los granos quedaron desparramados sobre la calzada luego del siniestro vial.

A primera hora del día siguiente, la APSV confirmó que la ruta 90 seguía cortada cerca de Alcorta. Ante esta situación, recomendaron respetar las indicaciones de la Guardia Provincial en el sur santafesino.

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