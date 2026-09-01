Mario Holand presenta su libro "Las cosas han cambiado" en el Colegio de Abogados La obra, editada por CG Editorial, será presentada este jueves 3 de septiembre a las 20 en la Casa del Foro 1 de septiembre 2026 · 10:11hs

Dr. Mario Holand

El abogado y docente universitario Mario Holand presenta su libro "Las cosas han cambiado", editado por CG Editorial. La cita es este jueves 3 de septiembre, a las 20, en la Casa del Foro.

La presentación tiene un doble carácter: además del lanzamiento del volumen, la noche servirá para festejar el cumpleaños del autor.

Holand es una figura conocida en el ámbito jurídico rosarino. Quien fuera presidente del Colegio de Abogados de Rosario viene desarrollando su actividad como abogado y docente universitario desde hace varios años.

"Las cosas han cambiado" lleva el sello de CG Editorial, una editorial con 30 años de trabajo ininterrumpido cuyas líneas de edición incluyen narrativa, poesía, ensayos e infantiles.

En la presentación participarán Sergio Luis Fuster y Sergio Gioacchini, quienes acompañarán al autor en el diálogo sobre la obra. La actividad se realizará el jueves 3 de septiembre a las 20 en bulevar Oroño 1542. Con entrada libre y gratuita.