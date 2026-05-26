Nasir Catriel: el rapero rosarino que mezcla identidad argentina con hip hop

Nasir Catriel: el rapero rosarino que mezcla identidad argentina con hip hop

La Capital | Zoom | Nasir Catriel

El rapero del barrio Belgrano habló con Tomás Trapé sobre su nuevo disco, sus raíces, la conciencia social en el freestyle y la escena musical de Rosario

26 de mayo 2026 · 19:14hs

Nasir Catriel, rapero rosarino oriundo del barrio Belgrano, dialogó en el programa "In Situ" con Tomás Trapé sobre su más reciente trabajo discográfico, "Ballet para las masas", la evolución del rap en Argentina y la profunda conexión con sus raíces. El artista, que comenzó a rapear hace siete u ocho años en la plaza Azcuénaga, recordó sus inicios, influenciados por la música de sus padres, como Los Piojos y Dos Minutos, y el rap que su padre le mostró con Illya Kuryaki.

Más tarde, la película "8 Mile" de Eminem y el capítulo de "Los Simpson" con Cypress Hill terminaron de cimentar su interés en el género, marcando su trayectoria como hijo de internet, con un acercamiento a la cultura a través de YouTube y Taringa.

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El artista destacó el papel de internet en la masificación del rap y el trap en la Argentina, explicando que el fenómeno del Quinto Escalón y los eventos de Facebook fueron cruciales para viralizar el género, que antes era de nicho. Catriel subrayó cómo, a medida que la escena se consolida, los artistas comienzan a mezclar esa influencia que es el rap con las influencias que ya tenían de antes, generando una identidad local. Describió el rap rosarino como un estilo que se hace con mucho drumless y donde se rapea mucho con el corazón, a diferencia de la competencia en otras ciudades. Esta particularidad, según el rapero, se manifiesta en la Elite Free del Patio de la Madera, donde los competidores buscan conectar con su interior más que con la victoria.

La tensión entre el arte y la competencia

Respecto a la tensión entre el deporte y el arte en el freestyle, Nasir Catriel expresó su preferencia por la expresión, deseando que las competencias vuelvan a ser un espacio donde se invite a improvisar la mejor canción posible. En este sentido, remarcó la importancia de la conciencia social en el rap, afirmando que todo género sin conciencia social pierde mucho del potencial de adónde puede llegar.

Su trabajo como chofer de Uber le permite mantener un contacto directo con la realidad social de Rosario, donde observa gente que la está pasando mal, que está teniendo hambre, que no llega y, por sobre todo, muchos jóvenes a quienes les falta quién hable por ellos. La figura de Acru, a quien considera su primer ídolo y luego un hermano mayor, se convirtió en un gran consejero sobre cómo lidiar con la faceta competitiva sin perder la esencia artística.

"Ballet para las masas": orgullo y herencia cultural

Su último disco, "Ballet para las masas", se sumerge en las raíces y la identidad del país. Catriel explicó que la obra busca hablar del orgullo de una patria que de a poco nos están robando, conectando con conceptos como la patria y Dios, que los jóvenes retoman. El álbum rinde homenaje a la cultura nacional, referenciando desde Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato hasta figuras musicales como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Ramón Ayala y especialmente Lito Nebbia.

Sobre Nebbia, a quien definió como "el padre del rock nacional", el rapero relató que lograron obtener su permiso para usar samples en el disco, y que el propio Lito describió la obra como "sanguínea y pasional", mostrando una generosidad y conexión con las nuevas generaciones.

Al abordar la experiencia de ser artista en Rosario, Nasir Catriel reconoció la particularidad de una comunidad donde casi todos son músicos, lo que genera un "bancarnos entre rosarinos", pero también dificulta la construcción de un público masivo. Sin embargo, ve un cambio positivo hacia la formación de una industria local, enfatizando que el artista debe darle cada vez más a la gente que lo está apoyando en la ciudad.

En un mundo globalizado por internet, el rap argentino, con artistas como Nicki Nicole, ha demostrado que no hace falta irse a Buenos Aires para alcanzar proyección mundial. Para Catriel, el éxito radica en poder disponer del tiempo y de las ganas de uno todo el tiempo posible para dedicarlo a la creatividad y a hacer cosas que estén buenas y de verdad tengan corazón, conectando de ese modo con el público en un nivel más profundo y conmovedor.

Nasir Catriel hip hop rosarino freestyle

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