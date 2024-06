Nancy Dupláa y Pablo Echarri: "Vamos a seguir enojando al gorilaje"

Los actores Pablo Echarri y Nancy Dupláa volvieron al ojo de la tormenta después de ser señalados por sus viajes al exterior . El matrimonio de reconocida simpatía peronista no esquivó los señalamientos y contestó con ironía: “Vamos a seguir enojando al gorilaje” .Acusado de doble discurso debido a su alineación con el peronismo kirchnerista, el actor apuntó contra sus detractores con sarcasmo y contestó en una entrevista radial que “vamos a seguir subiendo a los aviones” .

Por su lado, Dupláa acompañó la ironía de su esposo: “Les avisamos que vamos a seguir viajando, así que no se pongan tan nerviosos. Muchos viajes tenemos programados” .

Echarri había sido señalado por los medios luego de declarar que tenía que vender dólares de sus ahorros para llegar a fin de mes. “Me impactan profundamente. Los aumentos han sido siderales", sostuvo el actor y productor en una entrevista televisiva y apuntó que " hay meses que cambio dólares, que es la única forma que tenemos para ahorrar en la Argentina. No vamos a discutir la dicotomía ahorro en pesos o ahorro de dólar, la Argentina es un país con una economía bimonetaria. No hay otra forma que ahorrar en dólares, si ahorrás en un plazo fijo en pesos, te viene una devaluación y perdiste ese plazo fijo en un instante".