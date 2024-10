Muerte de Liam Payne: una vidente predijo el fatal desenlace del cantante de One Direction

Los One Direction triunfaron en tres categorías: artista del año, mejor banda y mejor álbum. Los One Direction triunfaron en tres categorías: artista del año, mejor banda y mejor álbum.

¿Qué le pasó a Liam Payne?

El cantante falleció este miércoles a los 31 años en un hotel de la ciudad de Buenos Aires tras caer a un patio interno desde un tercer piso.

El artista británico se encontraba en Buenos Aires luego de asistir al show de su excompañero de banda Niall Horan en el Movistar Arena. Liam estaba hospedado en el Hotel Casa Sur Palermo junto a su novia Kate Cassidy, quien se había ido de viaje hace unos días, por lo que él se encontraba solo y se especula que estaban en crisis.

IKL5XEO47RF73MWSQGSEKTERD4.avif

“A las 17.04, a través del sistema 911, el sistema integrado de seguridad pública, fuimos alertados de una persona que estaba en un patio interno de la dirección de un hotel, que se llama Casa Sur. A las 17.11, a los 7 minutos, arribó un equipo de cercanía del Same, comprobó el fallecimiento de este hombre y después nos enteramos que era el excantante de un conjunto musical”, contó el director del Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same), Alberto Crescenti.

El pasado del cantante:

Al finalizar su recorrido dentro de One Direction, Liam Payne decidió lanzar su carrera como solista. Sin embargo, últimamente el cantante estuvo bajo el escrutinio público por escándalos con los que se lo vinculó. Algunos de estos le valieron una "cancelación" mediática.

Su polémica más grande tuvo que ver con declaraciones que realizó en el pódcast de Logan Paul en el año 2022. En el mismo, Payne mostró su descargo contra un ex compañero de la banda, Zayn Malik.

“Hay muchas razones por las que no me gusta Zayn y hay muchas razones por las que siempre, siempre, estaré de su lado. Si hubiera tenido que pasar por lo que él pasó, con su crecimiento y cualquier otra cosa... mis padres me apoyaron demasiado, hasta el punto de que a veces es molesto. En cambio, Zayn tuvo una educación diferente en ese sentido” comentó Payne en el podcast.

El cantante también tuvo comentarios que mostraron su alejamiento y mala relación con Malik: “No estoy de acuerdo con ninguna de sus acciones. No puedo elogiar algunas de las cosas que hizo. No puedo estar de su lado por eso. Lo que puedo decir es que entiendo y... tu única esperanza es que en algún momento de su vida, la persona al otro lado del teléfono quiera recibir la ayuda que estás dispuesto a darle”. Las opiniones de descontento de las fanáticas de la banda no tardaron en aparecer mediante redes sociales.

Además, coincidentemente en 2022, Liam rompió su compromiso con Maya Henry, quien era su novia en ese momento. Payne y Henry estaban en pareja desde el año 2018. El final abrupto de este vínculo se dio cuando se viralizó una foto de Liam con otra mujer, lo que generó varios rumores de infidelidad.

Este año, Henry publicó una novela que se presume está basada en su relación con el cantante. El libro habla sobre un supuesto aborto durante la relación. Por otro lado, ella inició hace unos días acciones legales contra el cantante por mantener “contacto obsesivo” y usar sus fans como un “arma” en contra de ella. Según el medio británico The Daily Mail, contactaba constantemente a sus amigos y familiares para comunicarse con ella.

Las teorías que rodean la muerte de Liam Payne

Durante el miércoles pasado los empleados del lugar se comunicaron con la línea de emergencias policiales para pedir asistencia. “Tenemos un huésped que está sobrepasado de drogas y alcohol... está rompiendo toda la habitación y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor”, pidió el encargado del hotel durante la conversación con la operadora.

Durante la llamada, el encargado señaló su preocupación y destacó que el cantante se encontraba “en una habitación que tiene balcón" y manifestó: "Estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida”. Se trataba de la habitación 10, donde el cantante estaba alojado y que además tenía balcón a un patio interno.

El cuerpo de Payne fue encontrado minutos más tarde por la Policía después de que los empleados les indicaron que hubo “un fuerte ruido en el pulmón interno trasero”.

“Lamentablemente, presentaba lesiones incompatibles con la vida, producto de su caída, o sea que tuvimos que constatar el fallecimiento. No hubo posibilidad de reanimación”, explicó Crescenti durante una entrevista con el canal de noticias TN.

Se confirmó que Liam Payne se encontraba bajo el efecto de estupefacientes al momento de su fallecimiento después de que los investigadores encontraran restos de los mismos en su habitación. “En el interior de la habitación 10 efectivamente encontraron drogas”, remarcaron al señalar que “también había entre las ropas de la víctima”.

4ALW6IDQSFF45AHPZQPDRP4NEM.avif

Todavía no se definió que tipo de sustancias habría consumido durante las últimas horas de vida, pero las imágenes evidencian el ambiente caótico en el que vivía el artista. Un televisor con la pantalla rota, polvos blancos, papel metálico, velas y encendedores son algunos de los elementos que aparecen en las fotos. Incluso, en una de las superficies de madera se observaban marcas de quemaduras y hollín.

En oportunidades anteriores, el cantante ya habría hablado sobre su pasado con el consumo problemático de drogas y alcohol. “A juzgar por algunas cosas que pasaron, tengo suerte de seguir aquí. Hay veces en las que ese nivel de soledad te hace preguntarte: ‘¿Terminará esto algún día?’. Eso casi me mató un par de veces”, reflexionó durante una entrevista para el programa de Ant Middleton.

¿Estaba escrito en las cartas?

En diferentes redes sociales comenzó a circular la teoría conspirativa sobre el fallecimiento del cantante y los motivos por los cuales se cree que su muerte "ya estaba escrita".

Al confirmarse la muerte de Liam, sus fanáticas buscaron su "matriz del destino", un mapa que mezcla elementos de la astrología, numerología y tarot basándose en la idea de que cada persona tiene un rumbo predeterminado y señalado desde su nacimiento en este plano.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/renirossi/status/1846885846194008112?s=46&partner=&hide_thread=false yo no creo en nada pero me aparecio una numerologa q ya habia predicho q los one direction estaban alineados para volverse a reunir este año (en el funeral estarian los 5) y q la proxima q se volvian a alinear seria sin liam y me parecio re loco pic.twitter.com/Cg3I0IDArY — Reni (@ReniRossi) October 17, 2024

El mapa del ex one direction muestra como el arcano 13, el número de la muerte, figura en su carta dentro de los 30-31 años de edad que es la misma que la de su fallecimiento este miércoles.

Vale destacar que esta carta no siempre está asociada de forma literal al fallecimiento, sino que en el caso de estar bien aspectado implica cambios trascendentales, la necesidad de dejar atrás viejas estructuras y empezar de nuevo en un proceso de transmutación.

¿Qué significa el arcano XIII en el tarot?

El Arcano sin nombre está simbolizado en el tarot con el número 13 y se relaciona históricamente con la mala suerte. En la imagen se ve claramente un esqueleto con una guadaña, señal de que algo culmina o debe culminar.

"La Muerte en el Tarot significa transformación. Es el final de una relación, de un trabajo o de un ingreso. Un punto y aparte muy necesario para poder empezar de nuevo. Algunos expertos apuntan que, en situaciones extremas, puede señalar la muerte o una enfermedad incapacitante", detallan al respecto sitios web de astrología.

Es importante destacar, que los mismos mencionan que no se trata específicamente de una señal de muerte. Es por eso que uno no debe temerle a la carta en caso de aparecer en una tirada de tarot. Representa, ante todo, un momento de cambio y transformación.

"En general, anuncia cambios positivos. El problema es que el proceso para alcanzarlo puede ser doloroso, dado que suele implicar pérdidas. Es un giro inesperado, repentino y violento, que pone fin a una fase de tu vida y modifica incluso aquellas ideas que creías arraigadas y veraces", añaden.