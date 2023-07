Morrissey, enojado con los "tributos cínicos" tras la muerte de Sinéad O'Connor

El ex cantante de The Smiths se refirió al "odio" de la industria hacia los músicos que "no encajan" en el mainstream y solamente reciben elogios después de su fallecimiento

“Hay un cierto odio en la industria de la música hacia los cantantes que no «encajan» (esto lo sé muy bien) y nunca son elogiados hasta la muerte, cuando finalmente no pueden responder”, escribió el ex cantante de The Smiths.