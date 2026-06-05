Dolor por la muerte del Indio Solari: la despedida de artistas y fanáticos en redes

La muerte del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota generó una ola de homenajes. Músicos, periodistas, dirigentes y miles de seguidores expresaron su dolor en las redes sociales

La muerte de Indio Solari generó una inmediata conmoción en el mundo de la música y la cultura argentina. El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir. La noticia provocó una ola de homenajes en redes sociales, donde artistas, periodistas, escritores, dirigentes y miles de fanáticos comenzaron a despedir a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Con una trayectoria que atravesó más de cuatro décadas y una obra que trascendió generaciones, el Indio dejó una huella que excedió lo musical para convertirse en un fenómeno cultural. Su muerte abrió una catarata de mensajes de reconocimiento, recuerdos y agradecimientos.

Festejamos y seguiremos festejando porque el Indio Solari y su legado son y serán ETERNOS. Beso al cielo, compañero. pic.twitter.com/hWTOqivCzC

"Los psicópatas serán los hombres del siglo XXI", dijo el Indio Solari en diciembre de 1986 a la revista Cerdos & Peces. "La religión oficial es la tecnología", tiró también. Entrevista imperdible con Enrique Symns. Termina una época. Comienza otra. Una peor, en todo sentido. pic.twitter.com/crLkWh4W0c

"Festejemos" Porque los usuarios recordaron esta nota del Indio Solari con Mario Pergolini: "¿Y si mañana es el último concierto?" "Festejemos" pic.twitter.com/yL2iQBAz6e https://t.co/kaKQqhlsLk

“Últimamente me paso la vida empeorando, que es mi trabajo actual; ir empeorando mi salud. Llega un momento que hay días en que no tengo ganas de nada y, bueno, entonces me doy nada.” https://t.co/K8O0aS5OkF La nota que le hicimos al Indio con @leandrorenou1 en octubre de 2025

El final de Recuerdos que mienten un poco, las memorias del Indio Solari en conversación con Marcelo Figueras (2019). pic.twitter.com/KkoUzXcMhe

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Una figura central del rock argentino

Carlos Alberto Solari fue una de las figuras más influyentes de la música argentina. Al frente de Los Redonditos de Ricota construyó uno de los fenómenos populares más importantes de la historia del rock nacional y luego continuó su carrera junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Conocido por su bajo perfil y por evitar las apariciones mediáticas, su última intervención pública había sido en enero de este año, cuando agradeció el título Honoris Causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires.