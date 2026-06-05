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Dolor por la muerte del Indio Solari: la despedida de artistas y fanáticos en redes

La muerte del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota generó una ola de homenajes. Músicos, periodistas, dirigentes y miles de seguidores expresaron su dolor en las redes sociales

5 de junio 2026 · 10:56hs
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El Indio Solari

Foto: La Capital / Archivo.

El Indio Solari, una de las figuras más influyentes de los últimos 50 años 

La muerte de Indio Solari generó una inmediata conmoción en el mundo de la música y la cultura argentina. El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir. La noticia provocó una ola de homenajes en redes sociales, donde artistas, periodistas, escritores, dirigentes y miles de fanáticos comenzaron a despedir a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Con una trayectoria que atravesó más de cuatro décadas y una obra que trascendió generaciones, el Indio dejó una huella que excedió lo musical para convertirse en un fenómeno cultural. Su muerte abrió una catarata de mensajes de reconocimiento, recuerdos y agradecimientos.

Los mensajes de despedida al Indio Solari

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Una figura central del rock argentino

Carlos Alberto Solari fue una de las figuras más influyentes de la música argentina. Al frente de Los Redonditos de Ricota construyó uno de los fenómenos populares más importantes de la historia del rock nacional y luego continuó su carrera junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Conocido por su bajo perfil y por evitar las apariciones mediáticas, su última intervención pública había sido en enero de este año, cuando agradeció el título Honoris Causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires.

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El Indio Solari comenzó su carrera solista en 2004.

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