Mirtha Legrand recibió el alta tras someterse a una cirugía cardíaca La diva de los almuerzos pasó por el quirófano para que le colocaran un marcapasos. "Ahora voy a descansar unos días", dijo tras irse de alta. 3 de mayo 2023 · 11:10hs

Mirtha Legrand fue dada de alta después de que le colocaran un marcapasos.

Mirtha Legrand fue operada del corazón y ya recibió el alta médica. La Chiqui pasó por el quirófano, donde le colocaron un marcapasos. Según habían afirmado ella misma y su familia, la intervención fue acordada con sus médicos y programada. “Para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida”, había afirmado en el comunicado anticipó la cirugía.

Su nieto Nacho Viale, se encargó de compartir en redes el documento donde se establece el alta de Mirtha. “Muchas gracias! Ya camino a casa!”, dijo el productor en Twitter. “Habiendo logrado su estabilidad clínica, podrá continuar la recuperación en su domicilio. La familia agradece las muestras de afecto y respeto recibidas durante la internación”, se lee en el comunicado del sanatorio donde fue intervenida Legrand.

La conductora misma se tomó un tiempo para hablar con los medios presentes a la salida del establecimiento médico y llevar tranquilidad a quienes velaban por su salud. "La operación fue fantástica, un éxito. Me siento un poquito débil, pero bien. Estoy contenta. Me dijeron que no puedo mover mucho el brazo izquierdo, pero nada más. Puedo caminar y hacer mi vida habitual. La verdad me han dado un tratamiento maravilloso. Ahora voy a descansar unos días, reposo. Me vendrán a ver a casa los médicos", aseguró la Chiqui. Después del prudente tiempo de descanso, queda ver si Mirtha, a sus 96 años, volverá a la televisión como se contemplaba.