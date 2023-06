Mi Amigo Invencible y Lichi llegan juntos a Rosario

En esta mini gira santafesina, los MAI estarán acompañados por el creador de contenidos y músico oriundo de Rafaela, Lichi. El artista, que hizo gran parte de su vida en Rosario antes de mudarse a Buenos Aires, viene de lanzar una tetralogía de remixes de su canción “MKM”. Este trabajo estuvo producido por otro rafaelino, Tuta Torres, actual integrante de Babasónicos, banda que Lichi teloneó recientemente en Rosario. Antes de eso, el también youtuber había lanzado “Tecnología”, una trilogía de EPs donde ensayó una exploración de sí mismo a través de canciones de distintos momentos de su carrera: desde temas inéditos a versiones de Los Usuarios, la banda que formó junto a Gabo Bocchio y que lo vio (literalmente) crecer como músico.

Lichi - EFECTO 17 (Video Oficial)

“El proyecto de ‘Tecnología’ es Lichi probando todas las maneras en que se pueden hacer cosas. En ese sentido, es un poco una síntesis. Es como un cancionero. Algunas de esas canciones las tengo hace diez años, como la de Los Usuarios. O cosas que tenía guardadas hace un montón y cobraron vida recién cuando llegaron a ‘Tecnología’”, contó Lichi en diálogo con La Capital.

Este trabajo fue el resultado de un proceso de descubrimiento y experimentación habilitado por la pandemia, que le permitió probar la producción digital y comprender que con una misma canción pueden pasar muchas cosas. “Siempre digo que mi esencia musical soy yo con mi guitarra y mi voz, sentado en la cama tocando. Pero después la misma canción puede tener muchos destinos. Eso me sorprendió. La responsabilidad de decidir qué camino tomaba cada canción, sabiendo que cualquier podía estar bueno”, explicó el rafaelino, que suma casi cien mil seguidores en YouTube, donde publica periódicamente contenido variado, pero con foco en temáticas relacionadas a la visibilidad del colectivo LGBTTIQ+.

“Afortunadamente, no estoy quieto nunca, estoy siempre en movimiento. En esto de tener varios canales de comunicación, siempre supe que la música es lo que me sale más orgánico, lo que más me interesa desde chiquito. YouTube apareció hace unos años y la gente me conoce mucho por eso. Antes de eso, hice radio y tuve toda una faceta de comunicador, pero la música fue lo que se mantuvo ahí siempre. Mi objetivo es pulir eso para que la música sea, de todos los canales, el que ocupe cada vez más mi tiempo”, detalló Lichi, que además aseguró que su próxima meta es hacer un disco, después de varios EPs publicados.

79231264.jpeg Mi Amigo Invencible.

Otra de las cosas que marcan este presente constante de afianzamiento y consolidación de Lichi (o la “expansión del Lichiverso” como dice él) es esta gira junto a Mi Amigo Invencible, una de las bandas más celebradas de la escena local de la última década. Con “Isla de Oro”, los mendocinos fueron nominados recientemente a “Mejor álbum grupo pop” en los Premios Gardel 2023.

Este álbum, que marca una nueva faceta del sexto con algunos cambios hacia el interior de la formación, incluyó las participaciones de Paula Trama, Diosque, Paul Higgs, Franco Saglietti (Francisca y los Exploradores) y el mismo Buscaglia. “En ese juego o búsqueda de abrir y despersonalizar nuestro arte, de que se vuelva un poco más colaborativo o compartido y ver qué sucede cuando dos mundos se encuentran, empezamos a pensar a trabajar las letras con distintas colegas. La búsqueda del featuring no es un capricho o una necesidad de estar actualizado con la tendencia, sino que el camino recorrido y el haber cosechado tantos amigos nos da esta oportunidad”, aseguró Di Croce.

Mi Amigo Invencible - IMPECABLE

Mi Amigo Invencible ya dejó muy atrás el momento en que pisó fuerte a nivel federal como una de las bandas emergentes del indie mendocino que tanto dio que hablar la década pasada. Se les nota la experiencia, y el recorrido de “un grupo humano que se fortalece como familia”, pero sobre todo las ganas de seguir abriendo camino. “Estamos disfrutando muchísimo lo construido. Después de tantos años se ha vuelto todo menos costoso, en el sentido de que ya hemos construido una fortaleza en la cual podemos navegar. Entramos en un ritmo en el que se disfruta todo. Y a la vez estamos en el mismo lugar de siempre, que es el de la inquietud latente y el entusiasmo por seguir haciendo cosas nuevas, renovándonos, atravesar esos misterios que nos empujan a hacer canciones nuevas, probar distintas formas”, afirmó Mariano.

Finalmente, sobre el show del viernes, adelantó: “Rosario es una ciudad a la que siempre queremos volver porque siempre hay gente esperándonos. Además, el plus de tocar con Lichi que es un hermoso y compartir la noche con él ya le va a dar un brillo”.