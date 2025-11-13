La Capital | Zoom | Meryl Streep

Meryl Streep y Anne Hathaway brillan en el trailer de "El diablo viste a la moda 2"

A casi 20 años de la primera película, la dupla vuelve a sus icónicos papeles y adelantaron lo que se viene en un trailer teaser

13 de noviembre 2025 · 09:49hs
Meryl Streep y Anne Hathaway se reencuentran en el trailer de El Diablo viste a la Moda 2

Meryl Streep y Anne Hathaway se reencuentran en el trailer de "El Diablo viste a la Moda 2"

Allá por el 2006, nacía una película que marcaría las décadas posteriores. “El Diablo viste a la Moda” se convirtió en un ícono del cine de moda y tal fue su impacto que ahora, casi 20 años más tarde, los fanáticos se ilusionaron con la continuación de esta historia que ya tiene trailer teaser oficial y la cara de sus íconos Meryl Streep y Anne Hathaway.

“El Diablo viste a la Moda 2” se confirmó este mismo año y desde entonces Disney ha ido adelantando algunos detalles de su producción. Se trata de una secuela que mantendrá a sus protagonistas originales, Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt junto a Stanley Tucci, y llegará a los cines el primero de mayo de 2026.

“¿Una secuela? ¿Para abril? Qué revolucionario”, reza la descripción en alusión a una famosa frase de la primera película. En el video no se deja ver demasiado acerca de la trama, pero se puede inferir que Miranda Priestly (el personaje de Streep) sigue dominando el mundo de las revistas de moda mientras que Andy Sachs (Hathaway) ya no es la inexperta pasante de moda sino más bien una profesional empoderada.

Más cerca de la fecha de estreno se espera un nuevo trailer que adelante algunas cuestiones de la nueva historia.

>>Leer más: "El diablo viste a la moda 2" ya tiene fecha de estreno: lo que se sabe hasta el momento

El trailer teaser de “El Diablo viste a la Moda 2”

