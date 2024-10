Mery Granados inicia su gira en Rosario y presenta su lanzamiento "Emoji de Café"

Emoji de café es una historia, que como muestra el videoclip, habla de una chica que espera al chico que le gusta en un café. Él nunca responde. Ella lo espera, lo espera, y él nunca llega. Pero lo que ella no se da cuenta es de que a su alrededor está la persona indicada. Trata de eso, de estar tan cegada con una persona que no notamos que hay cosas mejores esperándonos. Y es una historia que yo creo que todos vivimos, que a todos nos pasó. No solo en el amor o en el plano romántico. Estás tan enfocado en algo que no te das cuenta que afuera hay otras cosas. Por eso no se trata solamente sobre una historia de amor, que a mí me pasó así exactamente, sino sobre otras tantas cosas que yo siento que se reflejan en otros ámbitos. Que nos pasó en muchos planos de la vida. Y que tienen que ver con perderte algo por no estar enfocado en lo que vale la pena. Y como a nosotros nos encanta contar historias, decidimos contarla así.

Hay equipo. Mery junto a su padre, Pablo Granados, y los integrantes de la banda con la que comparte el escenario.

¿Qué nos vas a traer con este nuevo show?

En este show nuevo voy a tocar mis canciones de siempre y presentar las nuevas; “Harta” y "Emoji de Café" que están en mi tercer disco y que salen muy prontito. Seguro vamos a hacer un spoiler de nuevas canciones que van a salir en el nuevo disco. Lo novedoso también es que vamos con banda completa. En el último show fuimos con trío, y ahora vamos full rock.

¿Cómo armas el repertorio de canciones para tocar, cómo lo pensás?

Me gusta empezar el show con alguna canción que la letra esté buena para escuchar y prestar atención. La gente siempre está mirando ahí al principio de forma muy directa, entonces intento atraer la mirada y los oídos para que se enganchen. Después es variar entre las que sé que más gustan y lo que más se escucha. A mi público le gusta mucho la balada triste. Hay siempre sección de balada porque esperan eso. Y terminamos arriba con las mas arribas, con más rock. Por eso creo que un show para todas las emociones.

Vos sos rosarina, como toda tu familia, ¿cómo te sentís de estar tocando en Rosario, cómo conectas con la ciudad?

Yo nací allá, y me vine a vivir acá a Buenos Aires muy de bebe. Yo soy y me siento 100% rosarina. Mi familia es de allá, así que soy full rosarina y amo tocar allá porque el público es hermosísimo, muy atento, les copa la música y mis canciones, así que me pone muy feliz eso. Amo empezar la gira en Rosario, en mi casita, donde me siento cómoda y como en mi hogar.

Adelantanos un poco sobre este nuevo álbum, que ya está por salir

El disco nuevo es como una radiografía mía. Tiene muchas historias personales y habla de temas más maduros que los primeros dos. No solo en letra, sino en producción. Yo siempre estuve en lo musical opinando más de afuera por no tener mucha idea de producción, y ahora siento que un poco más entiendo. Entonces este nuevo disco está producido por mis productores, pero yo estoy re metida, mi papá también. Y creo que eso se nota mucho porque hay un reflejo de la música que yo escucho. Tiene mucha influencia de eso. También esta vez mezclamos más las máquinas con los sonidos e instrumentos. Va por ahí el disco. Y hay un folclore hermoso con un artista invitado, y hay canciones de feminismo y empoderamiento. Y bueno, las baladas como siempre que llegan al corazón. Hay de todo. Es una mezcla de mis raíces, de lo que escucho por mi familia, y de lo que escucho hoy en día.

La experiencia del Cris Morena Day, como fan histórica de sus novelas, ¿cómo lo viviste?

Estuvo hermoso porque además es con lo que me crie desde bebé. Todo lo que ella hizo yo lo amé y fui muy fan. Me sabía todas las canciones y cantar en el escenario del Gran Rex, y con mi hermano me hizo sentir muy cómoda. Sé que si cantamos juntos todo está bien, y no hay nervios. Y encima un temón como "Rinconcito de Luz". Además, había todo tipo de audiencia de todas las edades , y mucha pasión y amor, todos cantando las canciones junto a los invitados que son lo más. Así que fue hermoso, totalmente soñado.