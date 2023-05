Martin Scorsese se reunió con el Papa Francisco y hará una película sobre Jesús

El director Martin Scorsese, a sus 80 años, se encuentra de gira por Europa tras el estreno en el Festival de Cannes de su más reciente film “Killers of the Flower Moon”. En ese marco, se reunió con el Papa Francisco en Roma y aseguró que tiene intenciones de hacer una película sobre Jesús.

Unos días antes de conocerse esta noticia sobre un nuevo proyecto, Scorsese dio que hablar tras su paso por Cannes. En particular, circuló una reflexión personal sobre el oficio de director y el paso del tiempo: “Estoy viejo. Leo cosas. Veo cosas. Quiero contar historias, y no hay más tiempo. Cuando (Akira) Kurosawa recibió su Oscar, cuando George (Lucas) y Steven (Spielberg) se lo dieron, dijo: ‘Recién ahora estoy empezando a ver la posibilidad de lo que podría ser el cine, y es demasiado tarde’. Tenía 83 años. En ese momento, dije: ‘¿Qué quiere decir?’. Ahora sé lo que quería decir”.

Sin embargo, pareciera que no es del todo tarde para Marty, que no para de planear películas e insistir sobre los grandes temas de la humanidad. Mientras tanto, se prepara para el estreno mundial de "Killers of the Flower Moon", que llegará a los cines el próximo 6 de octubre.