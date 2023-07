María Valenzuela disparó contra Juan Darthés: "Que no venga"

La actriz fue lapidaria con el artista, acusado de abuso sexual por Thelma Fardin, y le recomendó no volver a vivir a la Argentina.

María Valenzuela fue lapidaria con Juan Darthés. Ante la posibilidad que el actor regrese al país, tras el fallo de la justicia brasileña que lo absolvió en la causa por abuso sexual iniciada por Thelma Fardín , su colega fue contundente y le sugirió “que no venga porque no la va pasar bien”.

En una entrevista con el programa “Socios del Espectáculo”, Valenzuela se posicionó firme ante la decisión judicial: “Por más que lo hayan absuelto es culpable. El juez dijo que las cosas pasaron, pero que no estaba filmado”, explicó la actriz. Vale recordar que el fallo reconoce que existieron instancias de abuso, pero que no pudieron probarse los actos que por su gravedad no proscriben y que podían derivar en una sentencia.