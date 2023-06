Thelma Fardin le respondió a Juan Darthés tras su reaparición pública

En este contexto, Fardin sostuvo: “Todo es un mamarracho. Es un tipo que no aceptó responder preguntas en el juicio, porque si lo sacaban de su discurso armado se pisaba porque sabe perfectamente lo que me hizo. Seguirá mintiendo. Denunciarme no puede, porque no hay jurisprudencia. Lo hace solo para asustar a otras víctimas. Yo digo la verdad y lo voy a probar. Vamos a apelar”.

Recientemente, la actriz volvió a trabajar en teatro y es una de las protagonistas de “Plagio”, la nueva obra de José María Muscari. Mientras promocionaba la obra en redes, acompañó un fragmento de una entrevista con unas palabras que hacen referencia a la ficción pero también al complejo proceso de acusación judicial y pública que sostiene desde 2018: "A los miedos una maestra de teatro me enseñó a llevarlos conmigo como parte de mi escuadrón, los paro atrás, al costado, no finjo que no están, les digo que vamos juntos, así no se me ponen adelante y no equivocan el enemigo".

Finalmente, Thelma compartió un mensaje para otras víctimas de abuso: “Mi mensaje es para las pibas: estos dinosaurios no nos van a callar porque tengan una Justicia amiga de su lado”.