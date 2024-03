Tras el conflicto de Emilia Mernes con una emprendedora, María Becerra mostró un cd pirata suyo

Luego de que el equipo legal de Emilia Mernes intimara a un pequeño emprendimiento de San Miguel, provincia de Buenos Aires, para que deje de comercializar productos con la cara o el nombre de la artista, María Becerra publicó una historia en su cuenta Instagram mostrándole a sus seguidores un cd suyo pirata, comprado por su tío en un tren . Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de la publicación de la Nena de Argentina, y en comparar las reacciones de ambas artistas frente a la venta de merchandasing no oficial.

En sus historias de Instagram, María Becerra mostró alegremente un compilado de sus grandes éxitos, cuya apariencia rápidamente delataba que no había sido comprado en una tienda oficial. "Me parece increíble esto. Me lo trajo mi tío, me dijo 'Mirá te compre un cd, se venden en los trenes, es de tus mejores éxitos'", expresó la cantante de "Corazón vacío".