Maratón Ecléctica: dos obras de Ricardo Arias para ver en continuado

“La idea de llamarla ‘Maratón Ecléctica’ me gustó mucho más que focalizarla en un estilo o en una persona. Porque en realidad lo ecléctico hace a la confluencia de distintos estilos, a la no etiqueta, a lo que marca cierta combinación de elementos que hace que algo no pueda definirse del todo. Eso siempre me interesó y me interesa. Siempre que algo se sale del margen o está cerca de un margen, a mí me hace sentir que estoy en el lugar correcto”, aseguró Ricardo en diálogo con La Capital.

Dos obras con contenido político

El doble programa del sábado comenzará con “Apocalipsis Rosario”, que tuvo su estreno con una función única en el marco de El Otro Festival, en junio pasado. “Surgió a partir de un encuentro con Judith Ganon, docente de la Escuela de Teatro, actriz y cantante. Nos conocemos de Villa Constitución, los dos somos de allá. Hemos trabajado juntos y veníamos pensando en armar algo entre los dos. Lo que apareció más que teatral fue algo musical”, contó Arias sobre esta pieza.

El espectáculo musical teatral propone una “lectura apocalíptica e irónica del capitalismo salvaje”: poesía, imagen y música evocan hechos históricos, actuales y personales de Rosario y la región. Los cuatro artistas en escena mezclan “texturas, géneros y estilos” para dar lugar a eso ecléctico que disputa sentidos.

“Las letras hacen sobre todo a nuestra historia en común con Judith y a la historia vinculada a Villa Constitución en los años setenta y ochenta. Y también a la actualidad. El grupo que trabajamos en ‘Apocalipsis’ somos dos generaciones bien marcadas. Eso me pone muy contento porque se generan aportes distintos a nuestra historia común y permiten empezar a ligar generacionalmente las prácticas artísticas y la confluencia de lenguajes. Judith y yo venimos más del palo del teatro y Leandro y Javier son músicos”, remarcó Ricardo.

Por otro lado, “Currículum de un comunista” fue producto de un deseo compartido con Naum Krass. “Justo cuando me ofrecieron hacer la maratón, las fechas coincidían con el cumpleaños de Naum. Con él veníamos trabajando en ‘Dos viejos judíos’ desde hacía un par de años, y él me venía diciendo que le encantaría estrenar un nuevo trabajo para sus noventa años”, compartió el director.

La obra resultante es una comedia dramática, protagonizada por Krass y dirigida por Arias, que presenta a un actor entrerriano, judío y comunista, de 90 años, que se propone fundar el Partido Comunista de verdad y aprovecha la convocatoria en el teatro para proponerse como secretario general, exponiendo su curriculum ideológico.

“Naum fue mi profesor en tercer año de la carrera de actor, en los ochenta, pero nunca habíamos trabajado juntos, ni dirigiéndonos ni actuando juntos”, dijo Ricardo. “Dos viejos judíos”, estrenada en 2021 con dirección de Arias, inauguró la colaboración entre ambos. Además, marcó el regreso de Naum Krass a los escenarios después de casi tres años de ausencia, junto a Martín Fumiato.

“La idea era vincular dentro de una propuesta artística que esté dentro de sus posibilidades rever y contar su historia personal, en el marco de su aniversario de noventa años. Es una historia personal que en algún momento puede tener algunos momentos de ficción. Pero esa ficción es sólo un justificativo para decir algunas cosas y compartir experiencias y recuerdos sobre todo”, detalló Ricardo.

“Ser judío, actor y comunista en un país como Argentina tiene sus complicaciones que, narradas por el protagonista en primera persona, cobran otra dimensión en el arte de actuar: la de la sinceridad dramática. La honestidad como valor de ofrendarse en escena”, anticipa la descripción de la pieza.

Durante la jornada, Naum Krass será reconocido como ciudadano distinguido en honor a su larga trayectoria en el teatro local como actor, director, gestor y docente. A lo largo de su carrera, participó en múltiples obras de teatro, cine y TV. Nació en Entre Ríos pero en 1986 se trasladó definitivamente a Rosario. Es cofundador de la Escuela de Teatro y Títeres, y creó grupos de teatro también Bigand, Casilda y Alcorta.

“Los dos trabajos tienen un fuerte contenido ideológico y político. La impronta es de algún modo tirar algunas puntas que nos permitan pensar que las realidades que estamos viviendo, porque no es una, son muchas”, cerró Arias sobre la combinación de propuestas que se podrán ver en la Maratón.