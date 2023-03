Mal momento para Ulises Bueno: lo tiraron del escenario y le robaron algunas pertenencias

Ocurrió durante un show en la localidad bonaerense de José C. Paz. "Eso no se hace", reclamó el cantante tras el hecho.

Tiran del escenario a Ulises Bueno, mientras realizaba su recital en Tornado de José C Paz. Le robaron sus cadenas y la gorra que llevaba puesta. Ofuscado el artista siguió con el show pero indignado hablo con su público: "me merezco este maltrato yo?" #ulisesbueno #Tornado pic.twitter.com/CxugZGMuiE

“Loco, ¿qué pasa? ¿Yo les hice algo a ustedes? ¿Por qué me tratan de esta forma? Me robaron las cadenitas, eso no se hace. Muchos años laburando de esto, para que me traten de esta forma. Y si alguno tiene dignidad que me devuelva la gorra que es un regalo personal”, expresó enojado, una vez que pudo reanudar el show.