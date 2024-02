Luisana Lopilato y Michael Bublé tuvieron una doble cita con el príncipe Harry y Meghan Markle

Luisana Lopilato y Michael Bublé protagonizaron un particular y llamativo encuentro en las últimas horas. Se trató de un inesperado cruce con el príncipe Harry y Meghan Markle, los duques de Sussex. La reunión fue en el marco de la celebración de un evento de Invictus Games One Year to Go, donde aprovecharon para disfrutar de distintas salidas, charlas e incluso de uno de los deportes típicos de Canadá.