Luis Miguel cumple años: un repaso por los éxitos del Sol de México

luismiguel.jpg El actor mexicano Diego Boneta interpreta a Luis Miguel en su juventud en la serie de Netflix

Al correr de los años, “Luismi”, como lo llaman las fanáticas, continuó lanzando hits imbatibles, como “Culpable o no”, “La incondicional”, “Suave”, "Será que no me amas", entre muchos otros. Todos estos temas se ubican en los diferentes discos del artista, como “Aries”, “Busca una mujer” y “20 años”, entre los más destacados.

>> Leer más: Mirtha Legrand fue a ver a Luis Miguel, que bajó del escenario a saludarla

Aunque su talento es innegable y su carrera fue -y es- por demás de exitosa, no todo fue de color de rosas para el Sol de México. Durante su infancia, se enfrentó a un padre muy severo y exigente, que le ponía demasiada presión para que triunfara como músico.

Además, en 1980, cuando el cantante tenía 10 años de edad, Marcela Basteri, su madre, una modelo y actríz italiana, decidió abandonar la familia y volver, de incógnito, a su país natal, otra cruz que Luis Miguel tuvo que cargar toda su vida.

Luis Miguel Córdoba lluvia En su gira mundial, Luis Miguel pasó por Buenos Aires y Córdoba, donde deslumbró con su característica voz, a pesar de ciertos inconvenientes climáticos, que no dejaron a las fans muy contentas

Para los más jóvenes, quienes no pudieron conocer al destacado artista de manera contemporánea, su historia queda muy bien reflejada en “Luis Miguel, la serie”, una producción de Netflix que retrata la tumultuosa y exitosa vida del artista. Las tres temporadas son protagonizadas por Diego Boneta, actor mexicano que no sólo encarna a “Luismi” en cuanto a la actuación, sino que también canta los temas del cantante, con un parecido sorprendente.

A sus 54 años de edad, Luis Miguel se encuentra embarcado en una gira mundial, con más de 100 conciertos en diferentes puntos del globo. Para la fortuna de las fans argentinas, el aclamado cantante ya realizó una parada en Buenos Aires y Córdoba, donde deslumbró con su característica voz, a pesar de ciertos inconvenientes climáticos que no dejaron a las fans muy contentas.

Los éxitos de Luis Miguel

En orden cronológico desde su publicación, una selección de los temas imperdibles de Luis Miguel. Para cantar en el auto a los gritos, en una fiesta de casamiento o en la ducha, todos cumplen su función.

“La chica del bikini azul” (1984)

La icónica canción se lanzó en 1984, como parte del disco “Palabra de honor”, cuando Luis Miguel era un joven adolescente de 14 años. Para su corta edad, su talento ya deslumbraba a productores y fanáticos. 40 años después, “La chica del bikini azul” sigue siendo uno de los himnos de la música en español.

Embed

“Ahora te puede marchar” (1987)

Esta canción forma parte de “Soy como quiero ser”, el disco que catapultó a “Luismi” a la fama mundial. Según las estadísticas, este es el tema más escuchado del artista mexicano. Su aire de despecho unilateral -“Si no supiste amar, ahora te puedes marchar”- la convierte en una canción perfecta para los recién separados.

Embed

“Cuando calienta el sol” (1987)

Del mismo disco de la anterior canción, “Cuando calienta el sol” es uno de los primeros temas que se le vienen a uno a la cabeza al pensar en Luis Miguel. Con un ritmo pop y pegadizo, esta canción musicalizó el verano de 1987.

Embed

El videoclip ochentoso filmado en las playas de Acapulco, México, sigue siendo recordado hasta el día de hoy.

“Culpable o no” (1988)

Embed

“Culpable o no” forma parte de “Busca una mujer”, otro de los discos más emblemáticos de Luis Miguel. En este, el artista se afirma en el género de las baladas románticas y deja en claro su talento manejo vocal. Este álbum se lanzó cuando el artista tenía tan solo 18 años, y contiene éxitos que siguen sonando hasta el día de hoy.

“La incondicional” (1988)

“La incondicional”, infaltable balada, también se lanzó dentro del disco “Busca una mujer”. La canción habla sobre un amor que se perdió, y luego de que el tema se convierta en un hit, los fans comenzaron a especular sobre el posible destinatario.

Embed

Rápidamente, las miradas apuntaron a Marcela Basteri, su madre, quien desapareció cuando “Luismi” tenía 10 años de edad. Por otro lado, algunas admiradoras pensaron que la canción era en honor a Mariana Yazbek, el primer amor de Luis Miguel.

“Será que no me amas” (1990)

“No culpes a la noche. No culpes a la playa. No culpes a la lluvia. Será que no me amas”, es imposible leer esta frase sin cantarla, y, por supuesto, sin pensar en Luis Miguel.

Embed

En “Será que no me amas”, Luis Miguel le rinde homenaje al rey del pop, Michael Jackson, con una versión en español de ““Blame It In On The Boogie” (1978).

Esta tema forma parte del disco “20 años”, lanzado en 1990, con la ocasión del cumpleaños número 20 del artista.

“Hasta que me olvides” (1991)

Esta balada forma parte de “Aries”, uno de los discos más vendidos del artista. En “Luis Miguel, la serie”, el Luis Miguel de Diego Boneta graba esta canción luego de su decisión de suspender la incansable búsqueda de Marcela Basteri, su madre. Esta situación le generó mucho dolor al cantante, lo que queda reflejado en esta canción.

Embed

“Suave” (1991)

Este hit pop también se encuentra dentro del tracklist de “Aries”, pero se aleja de la melancolía y nostalgia de “Hasta que me olvides”. Con un ritmo pegadizo y su increíble voz, Luis Miguel pone a todos a bailar con “Suave”.