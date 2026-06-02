Música, danza y solidaridad: la Sinfónica de Rosario invita a un concierto especial

La función se realizará el 4 de junio en el Teatro El Círculo. Las entradas son gratuitas y se invita al pública a donar ropa de abrigo, frazadas y calzado

La Orquesta Sinfónica Provincial dará un concierto solidario en el que reunirá ropa de abrigo para quienes lo necesitan

La Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario dará lugar a un concierto especial en el marco de su Temporada 2026. Para la presentación del 4 de junio en el Teatro El Círculo (Laprida 1223), se unieron al Movimiento Solidario Rosario e invitan a los a quienes concurran a donar ropa de abrigo, frazadas y calzado, que serán entregados a comedores, merenderos y personas en situación de calle.

Las entradas son gratuitas y se pueden retirar en la boletería del teatro a partir del martes 2 de junio (máximo dos entradas por persona) de 10 a 12.30 y de 16 a 20. Las donaciones se recibirán en el hall del teatro en la previa del concierto.

El organismo dependiente del Ministerio de Cultura de Santa Fe, bajo la dirección del maestro Javier Más, interpretará el “Concierto para Saxofón” de Aleksandr Glazunov y la “Rapsodia para safoxón y orquesta” de Claude Debussy, con la participación del destacado saxofonista santafesino Diego Núñez. Asimismo, se interpretará “El sombrero de tres picos”, de Manuel de Falla, con la participación del Ballet Clásico Ruso de Rosario, dirigido por Tatiana Fesenko. Completa el programa la Obertura “Española N°1 ‘Jota aragonesa’” de Mijail Glinka.

Sobre el programa del concierto solidario

“Este concierto propone un recorrido de notables conexiones artísticas, obras nacidas en tradiciones distintas que dialogan con fluidez, desde las estepas rusas hasta el ardor andaluz, pasando por la elegancia impresionista francesa”, dijo Más sobre el programa elegido para la ocasión.

“Glinka, el padre de la música rusa compuso esta deslumbrante pieza, la ‘Jota aragonesa’, tras sus viajes por España, capturando el espíritu de la jota aragonesa con una maestría que trasciende lo pintoresco: es el alma española vista con ojos rusos, y establece desde el primer compás el leitmotiv del programa”, sumó.

En relación al “Concierto para saxofón” de Glazunov y la “Rapsodia para saxofón y orquesta” de Debussy, apuntó: “Ambas obras, con Diego Núñez como solista, son pilares del repertorio saxofonístico. Glazunov las escribió desde el exilio parisino en 1934 con una melancolía luminosa; Debussy despliega su inconfundible paleta de armonías suspendidas y colores cambiantes. Dos visiones del mismo instrumento: la introspección rusa y la luminosidad francesa, unidas por París”.

Sobre “El sombrero de tres picos”, de Manuel de Falla, explicó: “En 2026 se cumplen 150 años del nacimiento de Manuel de Falla, y no hay mejor homenaje que esta obra cumbre. Estrenada en Londres en 1919 con coreografía de Massine, decorados de Picasso y los Ballets Rusos de Diaghilev, la partitura destila la esencia del folclore andaluz elevada a arte universal. Aquí se cierra el círculo del programa: la jota que abrió el concierto en la imaginación de Glinka regresa ahora en la voz del propio de Falla”.



"La participación especial del Ballet Clásico Ruso de Rosario, dirigido por Tatiana Fesenko, rinde homenaje simbólico a los orígenes mismos de la obra y cierra el arco ruso-español que recorre todo el programa", cerró.