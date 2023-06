Lucrecia Martel disparó contra las películas de Marvel

"El sonido me resultó absolutamente de mal gusto", opinó la directora.

Según replicó el sitio Variety, la autora de “Zama” dijo en diálogo con The Film Stage que si bien nunca vio el resultado final de la película protagonizada por Scarlett Johansson —que tuvo a Cate Shortland al mando—, sí miró otras entregas de la franquicia que no la convencieron por su propuesta a nivel técnico. “Resulta que algunas de ellas están disponibles en los aviones. El sonido me resultó absolutamente de mal gusto, los efectos visuales y los de sonido... Es la selección de sonidos que conectan con los efectos lo que es en verdad muy feo. Y la manera en que se utiliza la música es realmente horrible”, sentenció Martel.