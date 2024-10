Lucas Spadafora: "Las redes llegaron para explotar mi faceta artística"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de QUIEN CHOT4 SOY? (@quienchot4soy)

-Tus comienzos en redes, siendo adolescente, dan el sentido a esta obra. ¿Cómo fueron esos primeros videos en YouTube? ¿Por qué empezaste?

Empezaron siendo una manera de escape a mi vida y rutina. A mis 16 años yo era otra persona, quería estudiar medicina, era rugbier, iba al club. Al vivir en una ciudad chica como es Bella Vista, tenés que hacer ciertas cosas para pertenecer. Además iba a un colegio católico, manejado por monjas, mi universo era otro. Algo pasó en mí que yo necesitaba expresar todo eso y por eso lo llevé a videos de humor en YouTube y ahí empezó todo. Las redes llegaron para explotar mi faceta artística. Al principio le mostraba los videos a unos pocos amigos que me decían que los hiciera públicos y me animé. Llevó un tiempo que mis videos se viralizaran, en los comienzos tenía 15 visualizaciones, pero la gente empezó a entender mi humor y eso ayudó.

- ¿Con qué se va a encontrar la gente que va a ver “¿Quién C#ot4 soy?” el jueves?

La obra surge de esta gran crisis mía, algo que atravesamos todos en nuestra vida. Van a ver cómo paso por eso a través de mi humor absurdo y bizarro, pero también es una reflexión sobre la ansiedad y la depresión que eso genera. No solo está visto desde el punto de vista adolescente, sino también desde el enfoque de los padres, para ver cómo pueden ayudar a sus hijos, estar presentes en ese momento tan complicado.

- ¿En qué creés que inspira tu propia experiencia de haber ido descubriéndote mientras ya te hacías conocido?

Hay un montón de gente que se acerca y me dice que es sanador que haya algo más de humor con un mensaje de libertad, de ser uno mismo. Me alegra que lo vean porque es así. Hago comedia pero hay una persona atrás, mi experiencia de descubrirme y dejarme salir. Esa libertad de ser uno mismo es lo que quiero transmitir.

- Trabajás generando contenido en redes, estás en el streaming Luzu TV con el programa Patria y Familia. Vivís expuesto al hate de las redes. ¿Cómo te llevás con eso?

Hoy en día puedo decir que aprendí a controlarlo, pero también reconozco que me afectó muchísimo. Al empezar de tan chico a los 16 años, siendo adolescente con todas las crisis que eso significa, no solo estaba creando mi personalidad de Internet sino la mía misma. Valga la redundancia estaba intentando saber “¿Quién C#ot4 soy?”. Y mientras intentaba pegarla con mi humor, estaba expuesto a muchas críticas. Me acompañó mucho mi familia, la terapia, pero es algo siempre tenés que ir trabajando y estar atento, para formarte como una coraza a eso porque la gente en las redes maneja una agresividad que en la vida real no sucede. A mí jamás me pasó que una persona en la vida real venga a decirme algo malo, pero en las redes tienen ese anonimato y una impunidad que te puede lastimar mucho si no te cuidás bien. Por suerte en Luzu TV nos acompañamos mucho en esas situaciones para que no nos afecte y también nos aportamos críticas constructivas para mejorar lo que hacemos.

- En tu obra, como en tu vida, estás descubriendo quién sos mientras llevás adelante múltiples proyectos, porque además has participado de musicales como “Kinky Boots” o “Waterloo”. ¿Qué tenés en claro ya respecto a tu vida artística?

Estoy aprovechando y aprendiendo de cada proyecto en el que participo, por eso busco probar cosas nuevas. Todavía soy chico y tengo que absorber todo lo que pueda y cada trabajo me deja algo distinto. Todavía no estoy listo para cerrarme a nada. Si bien antes era solo “influencer” o hacía humor en redes, hoy mi laburo despegó de lo digital y todo me cautiva, así que voy a seguir en este rumbo a ver qué más aparece. Me encanta el teatro porque cuando tengo a la gente enfrente no puedo creer que me vengan a ver a mí. Hay una adrenalina en el en vivo: estás vos, el escenario, la gente. Me motiva a que salga perfecto, que la gente reciba el chiste.

- Hay un desafío en hacer reír. Dicen que es más difícil que hacer llorar. ¿Y hacer reír en vivo es más difícil que en lo digital?

En la comedia uno nace con un timing natural para hacer reír que no se entrena en otro lado y se nota mucho más en el vivo, eso me gusta mucho. Además siempre busco que la gente se pueda sentir identificada con mi humor. Agarro situaciones que uno vería como dramáticas y las convierto en algo gracioso porque esa es mi manera de enfrentar la vida: canalizar todo por la risa.

- Hace poco saliste en el video del último tema de Lali, “Fanático”. ¿Cómo fue esa experiencia?

Fue un placer trabajar con Lali. Nos conocíamos de eventos y de cruzarnos en lugares. Además en la actualidad trabajo con su hermana en Luzu, así que ella está muy presente en nuestro día a día, nos mira en el streaming. Ella vio un video mío haciendo de monja en la radio y me llamó. No sabía de qué era el clip ni la canción porque todo era muy confidencial, pero hoy ya habiéndolo escuchado me parece un temazo. Siento que ella se expresa muy bien a través del arte.

- ¿Qué otros artistas te inspiran para seguir forjándote a vos mismo como tal?

Consumo muchos artistas de la música pop, como Lady Gaga, que además es muy partidaria de toda la comunidad LGBT y me acompañó mucho en todo mi proceso de encontrar mi identidad y mi sexualidad, así que siempre va a ser mi top Después también hay muchos artistas argentinos de la comedia como Martín Piroyansky y mi amiga Sofi Morandi, aprendo muchísimo de ella y la admiro.