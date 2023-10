Los Replacements, un grupo fundamental en su mejor versión

El box set completo (titulado “Tim: Let It Bleed Edition”) es imperdible, pero el gran hallazgo es la nueva mezcla de “Tim” a cargo del reconocido productor Ed Stasium, que trabajó con los Ramones, Motörhead y Talking Heads, entre muchos otros. En su momento el disco fue producido por Tommy Erdélyi (más conocido como Tommy Ramone), pero su labor no estuvo a la altura de las canciones del álbum, que incluye clásicos de la banda como “Bastards of Young”, “Left of the Dial”, “Swingin Party” y “Hold My Life”. Con la mezcla de Stasium “Tim” parece resucitado: los temas suenan más nítidos sin perder nada de su fuerza, la voz de Westerberg está al frente y se luce con toda su expresividad, la base de Chris Mars y Tommy Stinson gana en potencia, y la guitarra de Bob Stinson tiene más protagonismo.