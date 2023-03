Los fanáticos de Pedro Pascal, entre el final de "The Last of Us" y los premios Oscar Los seguidores del chileno, devenido celebridad internacional, hicieron catarsis en Twitter por la superposición de dos eventos importantes con presencia del actor 10 de marzo 2023 · 16:04hs

El popular actor chileno estará en simultáneo en dos eventos de alta resonancia.

El chileno Pedro Pascal es uno de los actores más queridos del momento. Su reciente rol protagónico en la popular serie “The Last of Us” (basada en el videojuego homónimo) y su inconfundible carisma fuera de la pantalla, hicieron que se convierta rápidamente en un favorito de los fanáticos. Es por eso que el próximo domingo 12 de marzo presentará un verdadero dilema para los seguidores: Pedro estará casi en simultáneo en el último capítulo de la serie que lidera y como presentador en los premios Oscar.

Se especulaba que el esperado season finale de la primera temporada de “The Last of Us” pudiera adelantar su emisión para no superponerse con la ceremonia hollywoodense, como ya se había hecho el pasado 12 de febrero para evitar el cruce con el SuperBowl. Pero claro, los Oscar no son un acontecimiento tan masivo como la final del campeonato de fútbol americano, que solo en Estados Unidos acumula millones de espectadores. Los productores de la serie decidieron adelantar apenas una hora el inicio del episodio, por lo cual, el domingo habrá finalmente confluencia de eventos con conflicto de intereses.

https://twitter.com/CharlieLeFou/status/1633901346419093504 ¿Me estás diciendo que la batalla por el rating será Pedro Pascal vs. Pedro Pascal? #Oscar #TheLastOfUs. pic.twitter.com/KJi21pJn4f — Charlie from the block (@CharlieLeFou) March 9, 2023 https://twitter.com/cabecitadenovia/status/1633788022876434436 El domingo se estrena el último capítulo de #TheLastOfUs, serie que nos tiene recontra manija, y mi marido acaba de decirme que esa noche prefiere ver los Oscars. Crisis de pareja se avecina. — Jules Pandemic (@cabecitadenovia) March 9, 2023

De hecho, algunos influencers especializados en cine y series, tuvieron que tomar una decisión difícil. Por ejemplo, el streamer argentino Lucas Baini, que hace varios años hace transmisiones en vivo por Twitch durante los Oscar, este año decidió enfocarse en el final de "The Last of Us", a pesar de la fuerte presencia argentina en esta edición de los premios de la Academia. De paso, vale recordar que Pascal manifestó públicamente que estará hinchando por "Argentina 1985" y comparte la ilusión por la tercera. Para llevar las intersecciones un poquito más lejos, los fans argentinos están cruzando los dedos para que a Pedro le toque presentar la categoría Mejor Película Extranjera y decir (sin dificultades de pronunciación) las palabras mágicas que todo el país quiere escuchar.

https://twitter.com/Lbaini/status/1633894620483420162 Este domingo es el final de TLOU y vamos a hacer el debate post capitulo, de una manera muy especial.



Los Oscars quedarán para charlar durante la semana. pic.twitter.com/NUwSBf7RxR — Lucas Baini (@Lbaini) March 9, 2023 Los fanáticos se volcaron rápidamente a Twitter para hacer catarsis en forma de memes. https://twitter.com/astronomygirl17/status/1634257792486785025 Pedro Pascal el domingo:#Oscars #TheLastOfUs pic.twitter.com/iKv9AcTe69 — Rena | #TheLastOfUs (@astronomygirl17) March 10, 2023 https://twitter.com/SheilaBonoso/status/1633542317578543129 El lunes por la noche cuando pasen las 24h en las que se juntan los #Oscars y el final de #TheLastOfUs pic.twitter.com/oq1qhc0ORs — Sheila Bonoso (@SheilaBonoso) March 8, 2023 Otros, empezaron a organizar un apretado cronograma de visualización que permitiría un ida y vuelta entre ambos eventos, sin perderse de nada. Los premios Oscar arrancan a las 20 de Argentina, con la famosa transmisión desde la alfombra roja, un momento clave para ver y escuchar a los protagonistas de la noche. Si bien Pascal no está nominado en ninguna categoría, será presentador de un premio junto a Elisabeth Olsen. Enganchar a Pedro en las entrevistas pre-ceremonia y en sus cinco minutos de gloria en el escenario del Dolby Theatre, será el gran desafío de los seguidores. El capítulo final de “The Last of Us”, por su parte, se podrá ver en vivo desde las 22 de Argentina por HBO Max. Se espera que sea el más corto de la temporada, con apenas 43 minutos de duración. https://twitter.com/PedroPascalArg/status/1633897145307676682 La admin tira la posta:

1) La alfombra roja arranca a las 8PM por TNT, hay que estar atentos ahí por si lo vemos.

2) A las 10 PM sale TLOU por HBO, el cap es cortito, dura 40 min.

3) La ceremonia suele durar de 10 PM a 1 AM.



Es cuestión de ser ágil pic.twitter.com/v1y2gVICTy — Pedro Pascal Argentina (@PedroPascalArg) March 9, 2023 https://twitter.com/julifantini/status/1634202989584961538 Grilla del domingo:

18: Red Carpet, en E!

20: Preshow, en TNT y TNT Series. También se suma HBO Max

21: Ceremonia, ídem

22: Final de The Last of us HBO y HBO Max (una hora antes)

23 (?): Oscars... Ojalá que con solo dos premios entregados https://t.co/NGbJqYJODv — Julieta Fantini (@julifantini) March 10, 2023 Tal fue la repercusión de la superposición de eventos, que hasta Jimmy Fallon hizo una referencia al respecto en su conocido talk show. Durante su monólogo de apertura, bromeó con que la Academia había generado un nuevo video promocional de los Oscar al enterarse de que competirían contra la serie del momento (el episodio anterior sumó más de ocho millones de espectadores). En el fragmento, dicen que Joel (el personaje que interpreta Pascal en la serie) muere en el capítulo. ¡Ni en chiste, Jimmy! https://twitter.com/FallonTonight/status/1634050942596182016 The #Oscars just dropped a new promo to compete with @TheLastofUsHBO’s season finale… #FallonTonight #TheLastOfUs pic.twitter.com/F5PlJJ5ZKr — The Tonight Show (@FallonTonight) March 10, 2023 Finalmente, la diatriba se complejiza para los argentinos que además de estar interesados en "The Last of Us" y los Oscar, son hinchas de Boca o fanáticos de "Gran Hermano", dado que también habrá partido y gala de eliminación. Una noche para estar prendido a la televisión y con el control remoto en mano, para afinar el zapping como en los viejos tiempos. https://twitter.com/tomlinshoax/status/1633932071394586625 el domingo es el final de the last of us, los oscars, posible eliminación de romina en gh Y MI CUMPLEAÑOS, no se que mirar ni dónde estar ah pic.twitter.com/J8lXdljNsO — orio (@tomlinshoax) March 9, 2023 https://twitter.com/PedroPascalArg/status/1633908743493566485 acá otra hincha de boca que está harta de que pase todo al mismo tiempo slsksksk pic.twitter.com/gGmFWNEsOr — Pedro Pascal Argentina (@PedroPascalArg) March 9, 2023