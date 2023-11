Llega el Festival Nación Trava para celebrar y resistir desde una mirada disidente

The Cure y Blur encabezan el festival Primavera Sound

“More empezó a hablar mucho de este concepto, que lo plantea a partir de un poema de su libro, y nosotras también tomamos como fundamentación del proyecto”, relata Mara, sobre la noción de la Nación Trava, algo que “las travas más históricas” vienen pensando hace rato y que la poeta Morena García delineó poéticamente en su obra “Una sospecha de maquillaje”.

En este sentido, Prat aclara que tanto el Festival como la Nación son para quien quiera habitarla responsablemente. “Es una identidad paraguas que abraza, una nación en la cual todes, incluso les hetero responsables, como también dice More, son parte”, explica la gestora y militante. La Nación Trava abraza la fuga de la heteronorma, de lo que en la jerga se denomina como “paki”, la voluntad de un modo distinto de estar y hacer en el mundo.

“Esta Nación es una ventanita a nuestra forma de habitar el mundo, para que vean que hacemos cultura de una forma diferente, que tenemos vivencias diferentes, que amamos diferente, y vivimos cotidianamente de forma diferente a ese sistema que ya fracasó”, elabora Mara. “Desde el hacer travesti entendemos que no hay una propiedad intelectual sobre algo que una desarrolla. En este caso Morena estableció su concepto que nosotras retomamos para construir materialmente esta nación desde este hacer propio”, aporta por su lado Igna Campos.



En este sentido, la idea de nación se asienta en su histórica diferenciación teórica del estado, como aquello que existe en común sin fronteras ni territorios delimitados. ”Si pensamos que nuestras cuerpas son nuestros propios territorios, y tenemos un lenguaje propio -ese carrilche del cual hablamos la vez pasada-, tenemos costumbres, tenemos una nación”, elabora Mara, quien asegura no querer revelar más sobre el Manifiesto de Morena que será el “cachetazo discursivo del festival”.

Lo que moviliza a la Nación Trava no es sólo la voluntad de celebración y resistencia, sino también una serie de inquietudes centrales en torno a las cuales erigir esa comunidad: “¿Cómo es nuestra perfo? ¿Cómo es nuestra música? ¿Cómo son nuestros escritos, nuestra literatura? ¿Cómo son nuestras necesidades y nuestras gestiones? ¿Cómo son nuestras infancias?”, enumera Igna, como interrogantes estructurantes, cuyas respuestas posibles no buscan agotar sino multiplicar en el evento del próximo domingo.

Es por esto que este festival no sólo tendrá música en vivo y actividades artísticas, sino dos instancias de encuentro y debate colectivo. Según afirman las gestoras, esto tiene que ver con la noción de festival que ellas retoman, y que entienden que como formato debe contener, además de una variedad de propuestas artísticas, instancias de formación y reflexión.

Uno de estos espacios será el “Encuentro de Gestores Culturales LGBTI+”, coordinado por Eugenia Craviotto y Didac Terre. Se trata de un espacio abierto, surgido de la necesidad de encuentro con pares, para “pensar y debatir” cómo se construye cultura disidente en la ciudad, con presencia de actores del sector público, privado e independiente local, junto a personas invitadas de Córdoba y Buenos Aires. La invitación es abierta a quienes participen del hacer cultural independiente en la ciudad, aún quienes no se identifiquen como parte del colectivo LGBTI+ pero tengan intenciones de producir cultura por fuera de las normas establecidas. La inscripción es online a través de un formulario disponible en las redes oficiales de Nación Trava (@naciontrava.festival en Instagram).

El contexto no es casual, sino elegido. Mara e Igna tramaron estratégicamente que el Nación Trava sea justo después del balotaje, para tener claro ante qué panorama organizarse colectivamente. “Qué mejor que a una semana de saber cómo van a ser los próximos cuatro años del país, poder juntarnos a pensar cuál es la cultura que queremos”, apunta Prat sobre este punto.

Finalmente, Nación Trava incorpora “Referentes afectivos”, un espacio coordinado por la Dirección de Diversidad Sexual de la Municipalidad en conjunto con Karla Ojeda. “El programa tiene mucho que ver con las infancias y adolescencias travestis/trans, pero que no hace foco en elles sino en cómo acompañar a quienes acompañan a esas niñeces”, anticipó Mara.

Esta actividad surgió de la pregunta por cómo incorporar a las infancias y adolescencias trans a los eventos que ellas mismas organizaban. “La idea era convocarles, conocernos, escucharles. Hay una niña y un niñe travesti/trans que se van a subir a un escenario a leer poesía. Eso nos ayuda a creer que el mundo que viene va a ser mejor”, asegura Mara. Como cierre, indica que esta instancia busca atraer al público general y “no solamente a padres, madres, tutores o referentes afectivos”, sino también a docentes, no docentes, o “cualquier persona cercana a una infancia o adolescencia que esté problematizando su identidad”, que pueda sumar herramientas y no generar daño en “esas infancias por no tener información”.