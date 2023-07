Carrilche es un lenguaje propio. Una jerga casi secreta que circula hace muchas décadas en la comunidad travesti/trans y que nació con la necesidad de alertarse de posibles peligros. Carrilche, en su propio código, significa “marica” y también es el nombre del festival cultural que tendrá lugar este sábado 8 de julio, desde las 18, en el CEC Centro de Expresiones Contemporáneas (Paseo de las Artes y el río). La entrada será con una contribución no excluyente, de pago voluntario.

“En Carrilche, estamos intentando agrupar toda la potencia cultural que tiene la comunidad LGBT y ponerla sobre la mesa. Porque no es solamente Susy Shock y la Aye Beker, o solamente una feria, o solamente una perfo de Fanática. Es todo. Y la verdad es que hoy ante el panorama político que tenemos, es re importante poder agruparnos y mostrar toda la potencia que tiene la comunidad en hacer cultura”, asegura en diálogo con La Capital Mara Prat, gestora cultural travesti y organizadora del festival.

El evento del próximo 8 de julio se plantea como la antesala de un festival “más grande y ambicioso” que se llevará adelante en noviembre y que esperan marque “un antes y un después”. Para esa próxima instancia, planean “un line-up lindo que llame la atención” y conversatorios sobre acceso a derechos, entre otras actividades que convergerán en un evento al aire libre sobre la Franja del Río, aprovechando la inminencia del verano.

La gesta de Carrilche y lo que vendrá comenzó en marzo, después de que Mara e Igna concretaran su primera producción en conjunto: el Carnaval Travesti de Ludueña, que tuvo lugar el 17 de febrero en el espacio cultural independiente Micelio (Valparaíso 520).

Sobre el proceso de desarrollo de Carrilche, Mara cuenta: “Fue hermoso y fue todo un desafío. Y fue una estrategia de ir a buscar compromisos. Nosotras vendíamos un sueño, a cambio de un compromiso. Igna viene de trabajar varios años en Micelio, yo hace ya casi cuatro años que estoy trabajando con la Aye Beker. Y creo que con esos recorridos propios e individuales de cada una, cuando nos juntamos se genera algo de ‘ah mirá lo que están haciendo estas dos maricas’. Entonces, ya nos conocen, saben cómo laburamos, y así pudimos conseguir mucho compromiso”. La dupla organizadora se presentó y ganó distintas convocatorias de subsidios para concretar el evento.

Prat también asegura que, si bien Carrilche se plantea como “un festival para y por la comunidad”, también tiene que ver con poner en valor la potencia cultural y el talento del colectivo LGBTI+ local por fuera de la idea de un nicho. “Para Igna y yo es re importante plantarnos como trabajadoras de la cultura al hacer una producción así, y que nos saquen del lugar de sólo disidencias. Porque yo no voy a ser ni más ni menos travesti por hacer cultura. Pero muchas veces en muchos lugares, la gente tiene esa idea de que es algo LGBT y te encasilla ahí y ni siquiera presta atención a la potencia cultural del proyecto”.

El festival se propone también, y sobre todo, como una apuesta política ante la “pérdida y cierre de decenas de centros culturales” y la falta de “acceso a espacios seguros para personas LGBTI+”. En este sentido, la actividad buscará hacer foco en crear un espacio libre de violencias por identidad o expresión de género, a través de la propuesta artística, pero también de la conformación de un equipo de “gestores y tecniques diverses” que reconozcan estas problemáticas.

“Creo que ahí hay un doble desafío para nosotras. Primero que en una Rosario tan violenta como la que tenemos hoy, la falta de lugares y de acceso a la cultura es general para toda la población. Y además, para la comunidad LGBT, a veces es muy difícil encontrar espacios que además sean espacios cuidados. A nosotras todavía nos pasa de salir a tocar con la Beker a un boliche, y que la gente de seguridad le diga a las personas a qué baño pueden entrar y a cuál no. Y vos tenés que ponerte a discutir esas cosas en pleno 2023”, relata Mara, en referencia a la centralidad de este tema en el proyecto Carrilche.

En este sentido, valorizó la importancia de la presencia de la comunidad LGBTI+ en la producción cultural. “Solamente las personas que estamos de este lado entendemos cuál es el recorrido y las vivencias que tiene una travesti como la Aye (Beker), y lo que significa realmente estar acompañándola para que ella se pare arriba del escenario cada vez que lo hace. Y así hay que acompañar a todos los artistas, no sólo a las maricas y las travas, pero hay que saber cómo acompañar a cada artista. Y generalmente en la cultura no está ese saber. Y es violento para la comunidad aunque no se haga a propósito”, reforzó Mara. Por esto, en Carrilche habrá un taller de gestión cultural y “la idea es llegar a noviembre con un encuentro de gestores culturales LGTB de varios lugares diferentes del país”.

Esta convicción también se manifestó en la búsqueda de artistas para la grilla de Carrilche, donde se reivindica el recorrido de figuras con trayectoria y visibilidad, a la vez que se apuesta a nuevos talentos como Camiff. “Nos pusimos super a buscar una artista que esté arrancando y pensar en cómo me hubiera gustado a mí que nos traten con la Aye cuando recién arrancamos”, repasa Prat. En eso plantean una forma otra de hacer producción, una forma disidente que se corra de la norma: una forma Carrilche. “Las travestis de antes hicieron una forma de diferente de resistir y de sobrevivir. Me parece que es poder tomar eso, el Carrilche, ese idioma marica y llevarlo a la producción”, cierra la gestora.