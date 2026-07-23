"No merecimos perder": Ángel Di María, sobre la derrota de Central ante Belgrano

El capitán canalla dijo que el equipo arrancó mal pero mejoró y sostuvo: "Hubo cosas positivas para rescatar"

Pese a la derrota ante Belgrano en Córdoba, en el primer partido del torneo Clausura, el capitán de Central, Homenaje a la selección argentina y también otro muy sentido a Ángel Di María a se mostró positivo, dijo que el equipo "hizo cosas para rescatar" y recalcó: "Tenemos que seguir trabajando".

Central jugó un mal primer tiempo y Belgrano se puso en ventaja, logró emparejarlo durante algunos momentos del segundo, en el que pudo llegar al empate, y sobre el final dejó escapar un punto que hubiese sido un premio a una actuación discreta en Córdoba.

"Nos costó arrancar, pero en el segundo tiempo mejoramos", dijo Di María ni bien terminado el partido. Y agregó: "No merecimos perder".

El capitán auriazul, que se fue reemplazado cuando el partido se terminaba, dijo que en el primer semestre a Central le pasó lo mismo: "Empezamos mal y después todo mejoró", dijo y agregó: "El primer partido siempre nos cuesta".

"Hubo cosas positivas para rescatar, tenemos que seguir trabajando", insistió Di María. Por último, lamentó que Enzo Copetti, Ignacio Ovando y Marco Ruben no pudieran jugar ante Belgrano. "En el fútbol pasan estas cosas, ojalá puedan estar en el próximo partido", expresó.