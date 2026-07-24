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Ángel Di María habló sobre la continuidad de Lionel Messi y Lionel Scaloni en la selección

"Leo tiene que seguir hasta que él quiera. Es uno de los mejores de la historia", opinó el capitán de Central, que también espera que Scaloni continúe como DT

24 de julio 2026 · 10:51hs
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Ángel Di María fue reconocido por la dirigencia de Belgrano y los hinchas antes del inicio del partido.

LA CAPITAL/Héctor Rio

Ángel Di María fue reconocido por la dirigencia de Belgrano y los hinchas antes del inicio del partido.

Pese al resultado adverso de Central en el inicio del torneo Clausura, la atención mediática se centró en la figura de Ángel Di María, quien tras el silbatazo final analizó el desarrollo del juego y dejó importantes definiciones -más allá del Canalla- sobre el futuro de la selección argentina. "Merecen más que un aplauso por todo lo que se logró y se fue logrando. Ganarle a Inglaterra fue coronar todo eso y para mí terminó ahí el Mundial, ahí le dimos la alegría más grande al país", sentenció.

Fideo destacó los reconocimientos que vienen recibiendo los futbolistas que disputaron el Mundial, valoró el esfuerzo del plantel y puso el foco en un choque que quedó marcado a fuego en el sentir popular. "Sufrí todos los partidos, pero sacaban eso de adentro que al final terminaba haciendo que se gane. Las finales son finales y a veces no te toca, pero la selección dejó a la celeste y blanca ahí arriba", sostuvo Di María sobre la actuación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

>>Leer más: "No merecimos perder": Ángel Di María, sobre la derrota de Central ante Belgrano

El futuro de Messi y la continuidad de Scaloni

Di María también habló del mejor jugador del mundo y fue tajante al referirse al futuro de Lionel Messi en el combinado nacional más allá de la edad del capitán. "Leo tiene que seguir hasta que él quiera, creo que puede seguir muchísimos años más. Con 39 años demostró que sigue siendo uno de los mejores de la historia", expresó con contundencia sobre su excompañero.

>>Leer más: Homenaje a la selección argentina y también otro muy sentido a Ángel Di María

También fue consultado sobre Lionel Scaloni y la continuidad al frente de la Albiceleste. Y no dudó al respecto. "Scaloni es la Scaloneta de esta selección y ojalá siga. Por el bien de todos, está haciendo una gran generación y espero que siga, aunque es decisión de él. Como argentino quisiera que siga varios años más", cerró.

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