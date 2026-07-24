Corte total en la A012 a la altura de la ruta 34: cómo son los desvíos por las obras de mantenimiento

La restricción comenzó este jueves por la reparación. Hay cambios para vehículos livianos y camiones en uno de los principales accesos al cordón industrial

Obras en la A012: cómo cambia el tránsito para camiones y vehículos particulares

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) informó que este viernes las rutas santafesinas presentan tránsito fluido y buenas condiciones de visibilidad , aunque recordó que continúa vigente el corte total en la intersección de la ruta nacional A012 y la ruta nacional 34 , debido al inicio de una obra de mantenimiento vial.

La restricción comenzó a implementarse este jueves y se mantendrá todos los días mientras se desarrollen los trabajos en el tramo comprendido entre Ricardone y Roldán .

Como parte del operativo de tránsito, se establecieron recorridos alternativos para quienes circulan por la zona.

Los vehículos livianos que se dirigen a los barrios ubicados al norte de la A012 deberán ingresar por el camino alternativo paralelo a la traza principal.

En tanto, quienes se dirijan a los barrios ubicados al sur de la ruta podrán ingresar y salir por la banquina habilitada sobre la A012.

Restricciones para camiones

La circulación del tránsito pesado tendrá mayores restricciones durante la obra.

Los camiones solo podrán acceder al Parque Industrial de Roldán a través de la A012 y la ruta nacional 1V09.

Atención! Ruta #A012



Desde este jueves 23/7 comienza a implementarse durante todos los días un corte total en la intersección con RN 34 por el comienzo de la obra de mantenimiento vial entre #Ricardone y #Roldán.



Desvíos



Vecinos del barrio al norte de A012

Acceso por el… pic.twitter.com/t1idLutXf2 — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) July 22, 2026

Además, quedó prohibida la circulación de transporte pesado sobre la A012 entre la ruta nacional 1V09 y la ruta nacional 34, con la única excepción de los vehículos que tengan como destino el parque industrial.

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Por su parte, el tránsito liviano podrá circular desde la ruta nacional 1V09 hasta el final del Parque Industrial de Roldán.

Piden respetar la señalización

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial solicitaron a los conductores respetar la cartelería, los desvíos y las indicaciones del personal que trabaja en el lugar para evitar demoras y prevenir incidentes durante el desarrollo de las obras.