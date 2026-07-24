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Corte total en la A012 a la altura de la ruta 34: cómo son los desvíos por las obras de mantenimiento

La restricción comenzó este jueves por la reparación. Hay cambios para vehículos livianos y camiones en uno de los principales accesos al cordón industrial

24 de julio 2026 · 08:20hs
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Obras en la A012: cómo cambia el tránsito para camiones y vehículos particulares

Obras en la A012: cómo cambia el tránsito para camiones y vehículos particulares

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) informó que este viernes las rutas santafesinas presentan tránsito fluido y buenas condiciones de visibilidad, aunque recordó que continúa vigente el corte total en la intersección de la ruta nacional A012 y la ruta nacional 34, debido al inicio de una obra de mantenimiento vial.

La restricción comenzó a implementarse este jueves y se mantendrá todos los días mientras se desarrollen los trabajos en el tramo comprendido entre Ricardone y Roldán.

Cómo son los desvíos

Como parte del operativo de tránsito, se establecieron recorridos alternativos para quienes circulan por la zona.

Los vehículos livianos que se dirigen a los barrios ubicados al norte de la A012 deberán ingresar por el camino alternativo paralelo a la traza principal.

En tanto, quienes se dirijan a los barrios ubicados al sur de la ruta podrán ingresar y salir por la banquina habilitada sobre la A012.

Restricciones para camiones

La circulación del tránsito pesado tendrá mayores restricciones durante la obra.

Los camiones solo podrán acceder al Parque Industrial de Roldán a través de la A012 y la ruta nacional 1V09.

Además, quedó prohibida la circulación de transporte pesado sobre la A012 entre la ruta nacional 1V09 y la ruta nacional 34, con la única excepción de los vehículos que tengan como destino el parque industrial.

>> Leer más: Empezó el trabajo en la ruta A012 y se abrirán tres frentes de obra en el Gran Rosario

Por su parte, el tránsito liviano podrá circular desde la ruta nacional 1V09 hasta el final del Parque Industrial de Roldán.

Piden respetar la señalización

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial solicitaron a los conductores respetar la cartelería, los desvíos y las indicaciones del personal que trabaja en el lugar para evitar demoras y prevenir incidentes durante el desarrollo de las obras.

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