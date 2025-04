Lali Espósito se plantó una vez más: "Los silencios también tienen un costo"

¿Qué dijo Lali Esposito?

Invitada al programa radial de Andy Kusnetzoff, no evadió las preguntas acerca del costo de su posicionamiento político y de su enfrentamiento con el presidente Javier Milei. En un contexto donde muchos artistas eligen evitar pronunciarse sobre la situación del país, Lali volvió a marcar la diferencia.

Al ser consultada por el conductor acerca de las repercusiones de su postura política, Lali reflexionó: “Vos decís que expresarse tiene un costo, y es depende de las visiones. Yo creo que no hacerlo también lo tiene”.

El costo de "no hablar"

La cantante, que en varias ocasiones fue el blanco criticas y burlas por parte del propio Javier Milei, reafirmó su compromiso con lo que cree: “No quiero sonar moralista, ni en pedo, pero depende de tu integridad. Para mí es más incómodo no hablar del tema. Para mí es más choto no expresar algo que yo sé que repercute en la gente de la que soy parte. Yo no vivo en una nube de pedos”.

Luego, agregó: “Aprendo de aquel que no piensa igual que yo porque tengo que compartir humanidad con esa persona”.

Antes de finalizar, de manera contundente sentenció: “Hay un montón de cosas que hacen que yo me exprese. Sé que después me va a venir algo que no es agradable, pero creo que los silencios también tienen un costo. El no decir nada tiene una factura, es una factura contigo mismo”.

