Lali Espósito en OLGA: cantó una de Fito y defendió su postura política La artista estuvo de invitada en el canal de streaming de Migue Granados y fue tendencia en redes por sus declaraciones. 25 de septiembre 2023 · 15:20hs

Lali Espósito estuvo en los estudios de OLGA y generó furor.

Después de una entrevista con el mismísimo Lionel Messi, en OLGA siguen apostando fuerte con los invitados. Este lunes, estuvo Lali Espósito en el canal streaming y generó furor en redes y en el estudio. La artista pasó por “Soñé que volaba”, el programa que conduce Migue Granados junto a Lucas Fridman y Gimena Accardi, donde habló de todo y defendió sus dichos sobre política.





“Uno es la historia que tiene. Y yo crecí en una casa donde la historia de nuestro país, es heavy. Entonces, para mí es imposible en este momento no expresarme como ser social. En un tuit o ahora que estamos hablando de esto.¿Podría no hacerlo? Sí, obvio, estaría relajadísima durmiendo la siesta. Pero en mi caso la verdad no soy así", aseveró Lali cuando le preguntaron por la postura pública que adoptó después de las PASO.





Al conocerse el resultado de Javier Milei en las elecciones, Espósito tuiteó que le parecía "triste" y "peligroso", por lo que recibió ataques en redes. "Yo soy respetuosa y pido el mismo respeto de cualquiera, nos tenemos que respetar entre nosotros", agregó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgonzacarranzaa%2Fstatus%2F1706322413607149825&partner=&hide_thread=false Los ovarios de Lali para bancársela políticamente, no retrocedió ni un paso luego de sus dichos en las PASO: “Vengo de una historia heavy en mi casa. Podría quedarme callada y estar relajadisima, pero no soy así”. Bravo, reina pic.twitter.com/pR4ycugeOx — Gonza Carranza (@gonzacarranzaa) September 25, 2023

También habló de cómo se cuida a sí misma en una carrera con tanta exposición y vertiginosidad. "Es real que entregás un montón. Se sirven de vos porque es el plato que les ofrecés, pero hay que entender que después de servir hay que cuidar para poder después seguir sirviendo, porque si no, vas quedando cada vez medio vacío”, dijo en este sentido. A su vez, aseguró que le encantaría volver a tocar en un estadio, después de la experiencia en Vélez a principio de marzo, donde rompió récords e hizo historia. https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Folgaenvivo%2Fstatus%2F1706329220274634806&partner=&hide_thread=false Se viene otro estadio? Pero más vale, se viene otro estadio. pic.twitter.com/7l1oOwnRgy — OLGA (@olgaenvivo) September 25, 2023 >> Leer más: Lali Espósito expresó preocupación por el triunfo de Javier Milei



Además, Lali se cantó unos temas con Migue a modo fogón. En ese repertorio improvisado estuvo "Tu amor", el tema de Charly García con Pedro Aznar, y también "Dos días en la vida", la canción de Fito Páez de la cual ella participó en la nueva versión para "EADDA9223" (el disco de reversiones con invitados por los treinta años de "El amor después del amor") . https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Folgaenvivo%2Fstatus%2F1706333610020614537&partner=&hide_thread=false LALI CANTANDO UNA DE CHARLY, POR SUPUESTO. pic.twitter.com/RvwOM3mow1 — OLGA (@olgaenvivo) September 25, 2023 https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Folgaenvivo%2Fstatus%2F1706328694069788799&partner=&hide_thread=false Lali cantando una de Fito? Lali cantando una de Fito. pic.twitter.com/it8S1KFzLG — OLGA (@olgaenvivo) September 25, 2023