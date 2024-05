Lady Gaga presentó "Chromatica Ball" con un llamativo vestuario y habló de su próximo disco

Gaga c aminó la alfombra roja del evento de estreno, que tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles, luciendo un vestido blanco, con una silueta de un auto encima como accesorio. Los fanáticos celebraron efusivamente en redes este regreso de la cantante a la moda disruptiva, y la cantante se volvió tendencia en redes a nivel global.

Pero no fue sólo por su look que Gaga dio que hablar. Por un lado, es inminente el lanzamiento del “Chromatica Ball”, un especial grabado ante más de cincuenta mil personas en el Dodger Stadium de Los Ángeles, como parte del tour mundial que siguió a la salida del disco “Chromatica” en 2020. Por otro, este estreno marcará de cierta forma un cierre para la “era Chromatica” y dará lugar a lo que la artista viene anticipando hace tiempo: su séptimo álbum de estudio.

"No he parado de trabajar en nueva música. Lo estoy viviendo y respirando. Y estoy deseando dárselo a los fans", dijo Gaga en conversación con el medio estadounidense Entertainment Tonight. Además, adelantó que su nuevo proyecto es "completamente diferente" a todo lo que hizo antes. Si bien todavía no hay fecha de estreno para el disco, la cantante tiene por delante otra importante fecha de estreno: en octubre, se podrá ver "Joker: Folie à Deux", la secuela musical de "Joker" que protagonizará junto a Joaquin Phoenix, encarnando a Harley Quinn.