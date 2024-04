Ya se puede ver el tráiler de "Joker 2": música, violencia y Lady Gaga

>>



Los dos personajes vivirán entonces en una pintoresca comedia musical imaginada, mientras en la vida real se enfrentan a las complejidades de la realidad y se convierten en la clásica y letal dupla de villanos. “Ya no está solo”, es la bajada del filme, que de esta forma subraya la consagración del dúo.

La música de "Joker"

“Joker: Folie à Deux” será un musical tipo jukebox (rocola), que tendrá incorporado al menos 15 reinterpretaciones de canciones conocidas. “What the World Needs Now Is Love”, el tema de 1965 popularizada por Jackie DeShannon, musicaliza el tráiler. Además, se sumo que también sonará “That’s Entertainment” (del musical de 1953 “The Band Wagon”) y que habrá canciones originales compuestas por la propia Lady Gaga.

La secuela recibió una clasificación R (restringida, sólo apta para mayores de 18 años) por la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, dado que la película contiene “violencia fuerte, lenguaje explícito, violencia sangrienta fuerte, comportamiento perturbador, lenguaje y breves imágenes sexuales”.

“Joker: Folie à Deux” para estrenarse el jueves 3 de octubre en Latinoamérica, mientras que en Estados Unidos y otras regiones, se verá a partir del viernes 4.