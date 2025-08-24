Funes celebró los 150 años de historia con un emocionante desfile cívico militar

Vecinos de Funes fueron testigos del desfile cívico militar. Niños, padres, abuelos, uniformados, bomberos y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, disfrutaron del acto protocolar ideado por el intendente Roly Santacroce

Bajo un sol radiante y un cielo espléndido, vecinos de Funes fueron testigos del desfile cívico militar en conmemoración del 150º aniversario de la fundación de la ciudad. Niños, padres, abuelos, uniformados, bomberos y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, disfrutaron del acto protocolar ideado por el intendente Roly Santacroce.

Eran cerca de las diez y media de la mañana y el Regimiento de Granaderos a Caballos, comenzaba este sábado a formarse sobre la calle Hipólito Yrigoyen, y si bien su traje azul, sus hombreras rojas y sus caballos se robaban el asombro de los presentes, no eran los únicos en participar de esta histórica ceremonia, que también reunía a los combatientes de Malvinas , cuerpos navales, militares, instituciones escolares, bomberos voluntarios y la Policía de Santa Fe.

A las once comenzó la ceremonia tan ansiada por la ciudad. En el palco, ubicado en Hipólito Yrigoyen y Leloir, estaban presentes el intendente de Funes, Roly Santacroce, el gobernador Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia, el senador provincial Ciro Seisas, la diputada provincial Beatriz Brouwer, el jefe de Tropas de la Agrupación 150º Aniversario, vicecomodoro Don David Alejandro Salas, y el jefe de la Guarnición Aérea Rosario y director del Liceo Aeronáutico Militar, el comodoro Don Roberto Francisco Saravia.

El intendente de Funes y el gobernador de Santa Fe saludaron a la agrupación, previo a que todos entonaran el Himno Nacional. Sin duda alguna, uno de los momentos más emotivos de la mañana. El acto continuó con la invocación religiosa del párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, presbítero Alberto Pezzeta.

A las 11.20, el Intendente de Funes tomó la palabra y lo primero que hizo fue agradecer.

“Yo vengo de ahí, donde tu padre siempre te decía: trabajás o estudiás o ambas cosas. Lo mismo que aprendí de niño y de adolescente lo llevé a la actividad privada y hoy a la actividad pública. Por eso pudimos lograr tantos objetivos que hemos trazado en los últimos años en nuestra ciudad. Y orgulloso estoy hoy de poder estar en esta fecha tan importante para nosotros”, expresó Roly Santacroce.

Además, el intendente de Funes elogió fervientemente al gobernador Maximiliano Pullaro. “Saben perfectamente que hemos tenido diferencias con nuestro gobernador. No sería leal no mencionarlo. Durante el primer año quizás no compartíamos lo que tenemos hoy, pero les voy a contar algo: se nota cuando las personas son como son”, comentó Roly previo al recordar el tornado que Funes sufrió en el mes de marzo.

“El 28 de marzo, cuando entró el tornado y devastó la ciudad. A las 7:58 de la mañana, 8.05, ese señor que está aquí me llamó, se vino a nuestra ciudad y se puso a disposición. Hoy nuestras instituciones, nuestros bomberos, nuestro querido Club Funes, nuestro Club San Telmo, el edificio municipal y más de 380 casas de nuestra ciudad fueron asistidas por el gobernador de la provincia con fondos genuinos para que pudieran ser restablecidas”, expresó Roly Santacroce.

Finalmente el intendente culminó su discurso agradeciendo nuevamente a los presentes y deseándole feliz cumpleaños a todos. “Todos cumplimos 150 años. ¡Viva Funes, viva Santa Fe y viva la Argentina! Muchas gracias a todos, los quiero mucho”, concluyó.

Luego fue el momento de la vicegobernadora de Santa Fe que afirmó que era un día para homenajear a las personas que hicieron a Funes grande. “Es un día para recordar a nuestros abuelos, a los que pusieron su primer granito de arena para que esta ciudad sea pujante, para que sus ciudadanos tengan la garra que tiene Santa Fe", expresó Gisela Scaglia, que concluyó sus palabras deseándole un feliz cumpleaños a Funes y felicitando al Intendente Roly Santacroce “por gobernar la ciudad de una manera tan linda”.

Pasadas las once y media, el Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro se dirigió al Intendente Roly Santacroce y con sus palabras homenajeó a toda la comunidad funense. “Han demostrado en los últimos ciento cincuenta años que son una comunidad que se ha logrado unir, que abrió los brazos a muchas personas que no habían nacido aquí, pero que juntos pudieron impulsar un cambio sumamente significativo que se ve en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina”, exclamó.

Además, aseguró que Funes es un ejemplo de que cuando una comunidad se une y trabaja, puede realmente salir adelante y lograr los sueños y las ilusiones.

A las 11.45 comenzó el desfile cívico militar, donde la agrupación 150º Aniversario marchó por casi una hora, emocionando a los presentes y despertando la admiración de grandes y niños.

Casi una hora depues finalizó el desfile y cómo en todo cumpleaños, era momento de soplar las velitas. Para esto el Intendente de Funes y el Gobernador Maximiliano Pullaro se acercaron al Paseo de los Artesanos, un espacio recuperado y creado por el Gobierno de Roly Santacroce, donde juntos le cantaron el feliz cumpleaños a la ciudad frente a una torta de más de tres metros, que luego se compartió con los vecinos.

Eran las doce y cincuenta, y todavía quedaba tiempo para volver a emocionarse, para que nuevamente a vecinos, al Intendente y al Gobernador se les erice la piel. En Hipolito Yrigoyen y Avenida Fuerza Aerea, se reprodujo un video que conmemora los 150 años de la ciudad. Con imágenes desde sus incios, hasta videos de la actualidad, que en menos de tres minutos, resumen. Explican. Muestran. Porque Funes, es la mejor ciudad para vivir.

Finalmente, la multitud se disolvió en el Mercado Don Bosco, donde disfrutaron de la mejor gastronomía y recorrían ferias, pero en el escenario principal comenzaba el Festival de Música “150 años”, donde desde las 13.15 hasta las 17, más de 100 artistas de la ciudad se presentaron en este día inolvidable.