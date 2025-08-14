Un tenista de San Lorenzo está a un paso de subir al podio en los Juegos Panamericanos junior

El deportista de 18 años clasificó este jueves a las semifinales del torneo de singles en Asunción. Enfrentará el viernes al ecuatoriano Emilio Camacho

El tenista de la ciudad de San Lorenzo consiguió tres victorias antes de meterse en las semfinales.

El tenista sanlorencino Dante Pagani se encuentra a una victoria de conseguir una medalla en el torneo de singles masculino de los Juegos Panamericanos junior de Asunción (Paraguay). Este jueves accedió a las semifinales al vencer al brasileño Gustavo de Oliveira por 6/4 y 6/4 , en una hora 45 minutos.

Pagani, de 18 años, enfrentará en las semifinales, este viernes por la tarde, al ecuatoriano Emilio Camacho , de 16, que le ganó al peruano Nicolás Baena por 4/6, 6/4 y 6/0.

En el caso de una victoria, Pagani clasificará a la final y se habrá asegurado un sitio en el podio. Pero si pierde, tendrá una última chance por conseguir una medalla, en el partido por el bronce.

El camino del tenista nacido en San Lorenzo comenzó con una victoria en el debut sobre el boliviano Oliver Solis por 6/2 y 6/4. Y continuó con un triunfo ante el venezolano Rodolfo de Andreis por 7/5 y 6/3.

"Dante Pagani es uno de los máximos exponentes de la Federación Santafesina de Tenis (FST) y de hecho una de las grandes perspectivas del tenis nacional", publicó La Capital en 2024 sobre el tenista de la región, luego de que estuvo entrenando en Barcelona, jugó Medellín y llegó a la final en el Roland Garros Juniors Series.

Previo a jugar en Europa, el pasado mes de junio, habló de lo que representa el tenis en su vida, camino al profesionalismo. “Quiero seguir sumando experiencia, competir al máximo en cada partido y si se ganó, mejor. Pero sobre todo quiero mantener una buena actitud en la cancha y aprender de cada torneo”, dijo.