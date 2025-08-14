La Capital | Ovación | Mirco Cuello

La emoción de Mirco Cuello al volver a Arroyo Seco como campeón del mundo: "Mi abuelo estaría orgulloso"

Toda la ciudad esperó al boxeador que acaba de consagrarse entre los peso pluma y el intendente lo declaró ciudadano ilustre.

14 de agosto 2025 · 15:34hs
Mirco Cuello con el intendente de Arroyo Seco

Foto: +MásNoticias

Mirco Cuello con el intendente de Arroyo Seco, que lo declaró ciudadano ilustre de la ciudad.

Arroyo Seco recibió a Mirco Cuello como lo que es, un campeón del mundo. El boxeador regresó a su ciudad desde Libia, donde hace seis días se consagró campeón mundial interino de los peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Y lo declararon ciudadano ilustra.

Cuello vapuleó en dos rounds al mexicano Sergio Ríos en la ciudad libia de Bengasi y sumó así un nuevo hito en su carrera pugilística: ya había ganado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, en 2018, y había participado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Además, tiene un récord de 16 peleas ganadas, 13 de ellas por nocaut.

Frente a Ríos, el púgil de Arroyo Seco salió decidido a ganar y ya en el primer asalto lo tiró a la lona. El mexicano se repuso, pero en el segundo round Cuello volvió a mandarlo al piso y el árbitro dictaminó el nocaut técnico.

Como Cuello, Ríos también llegó invicto al combate en Bengasi, con 19 peleas ganadas aunque con menos victorias por nocaut.

Leer más: Carlos Quintana: "Miramos de reojo a Newell's, pero estamos enfocados en Riestra"

Cuello volvió a Arroyo Seco

Su regreso a la ciudad donde nació y vive no pasó desapercibido. Mucha gente salió a la calle a recibirlo y el intendente, Daniel Tonelli, lo declaró ciudadano ilustre en reconocimiento a "su esfuerzo, disciplina, perseverancia y al orgullo de representar a su ciudad y al país en el más alto nivel".

“Me siento listo para enfrentar a los campeones. Sé que tengo el nivel y voy a seguir preparándome. Esto lo soñamos desde chicos y hoy es una realidad” “Me siento listo para enfrentar a los campeones. Sé que tengo el nivel y voy a seguir preparándome. Esto lo soñamos desde chicos y hoy es una realidad”

El portal MásNoticias, de Arroyo Seco, cuenta que Cuello se mostró visiblemente emocionado, especialmente cuando recordó los entrenamientos en el patio de su casa junto a su padre y entrenador.

"Y esto es apenas el comienzo”, aseguró.

Leer más: Newell's recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

"Listo para enfrentar a los campeones"

También dedicó unas palabras a su abuelo, que siempre lo alentaba a seguir sus sueños en el boxeo. “Creo que estaría orgulloso de ver que lo que un día hablamos, hoy lo estamos cumpliendo”, dijo.

Cuello recorrió la ciudad sobre un móvil de los Bomberos Voluntarios de Arroyo Seco. Con 24 años, es uno de los cuatro campeones mundiales más jóvenes de la historia del boxeo argentino.

“Me siento listo para enfrentar a los campeones. Sé que tengo el nivel y voy a seguir preparándome. Esto lo soñamos desde chicos y hoy es una realidad”, dijo Cuello al llegar a Arroyo Seco.

Además, anticipó que podría medirse próximamente con el excampeón mundial Brandon Figueroa y reafirmó su meta de unificar títulos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1955780161405902971&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
El mexicano Sergio Ríos y el argentino Mirco Cuello, durante el pesaje previo a la pelea. 

Mirco Cuello, la gran esperanza del boxeo argentino, va por la conquista de un título mundial

El rosarino Mirco Cuello tiene un récord de 9 victorias en el boxeo, 8 de las cuales fueron por nocaut.

Boxeo: el rosarino Erik "Acorazado" Miloc pelea hoy por el título sudamericano

Mirco Cuello, quien nació en Villa Constitución, pero se crió en Arroyo Seco, transita sus últimos ensayos de cara a la pelea más esperada.

Boxeo: el pugilista santafesino que se inició en el taekwondo y ahora va por la gloria mundial

El tenista de la ciudad de San Lorenzo consiguió tres victorias antes de meterse en las semfinales.

Un tenista de San Lorenzo está a un paso de subir al podio en los Juegos Panamericanos junior

Ver comentarios

Las más leídas

Newells recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

El podio de Newells: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

Lo último

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

La emoción de Mirco Cuello al volver a Arroyo Seco como campeón del mundo: Mi abuelo estaría orgulloso

La emoción de Mirco Cuello al volver a Arroyo Seco como campeón del mundo: "Mi abuelo estaría orgulloso"

Cómo sería la reversión moderna del Torino en 2025, según la inteligencia artificial

Cómo sería la reversión moderna del Torino en 2025, según la inteligencia artificial

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

Será el próximo 13 y 14 de septiembre. En un principio la habían suspendido argumentando que la provincia “no podía garantizar el operativo de seguridad”

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás
Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos
La Ciudad

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo las usará la policía
Información General

Rosario inicia las pruebas piloto con pistolas Taser: cuándo y cómo las usará la policía

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro
La Ciudad

Paritaria docente: Amsafé rechazó la oferta y lanzó un plan de lucha pero sin paro

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas
POLICIALES

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Newell's recibió una pésima noticia a diez días del clásico ante Central en Arroyito

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

El podio de Newells: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

El podio de Newell's: Cocoliso González, un gladiador en el enorme triunfo en Copa Argentina

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

Newells fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Newell's fue puro corazón y goles para saltar a cuartos de final de la Copa Argentina

Ovación
Un tenista de San Lorenzo está a un paso de subir al podio en los Juegos Panamericanos junior
Ovación

Un tenista de San Lorenzo está a un paso de subir al podio en los Juegos Panamericanos junior

Un tenista de San Lorenzo está a un paso de subir al podio en los Juegos Panamericanos junior

Un tenista de San Lorenzo está a un paso de subir al podio en los Juegos Panamericanos junior

Un ex-Newells dejó el cargo de director técnico en un grande de la Primera Nacional amenazado por el descenso

Un ex-Newell's dejó el cargo de director técnico en un grande de la Primera Nacional amenazado por el descenso

Carlos Quintana: Miramos de reojo a Newells, pero estamos enfocados en Riestra

Carlos Quintana: "Miramos de reojo a Newell's, pero estamos enfocados en Riestra"

Policiales
Habló la chica que denunció al chofer de Uber: Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba
Policiales

Habló la chica que denunció al chofer de Uber: "Me pedía el teléfono y se reía mientras manejaba"

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Detuvieron al padre de un referente de la banda de Los Monos por amenazas

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia

Condenaron a un exjefe policial por abuso sexual de una nena de su familia

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave

Un joven fue baleado en el barrio Itatí y quedó internado en estado grave

La Ciudad
Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño
La Ciudad

Vuelve el Biomercado con actividades especiales por el Día del Niño

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

Tras la polémica, la Iglesia de Rosario confirma que se hace la peregrinación a San Nicolás

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Un edificio céntrico enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre
Información General

Ya se puede calcular el aumento de Ansés: cuánto cobran los jubilados en septiembre

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas
Policiales

Una mujer denunció que su hija fue desviada por un chofer de Uber: tenía machetes y cuerdas

Zona oeste: un vehículo utilitario quedó destruido por un incendio
LA CIUDAD

Zona oeste: un vehículo utilitario quedó destruido por un incendio

Ya se terminaron 13 de las obras en plazas anunciadas para este año
La Ciudad

Ya se terminaron 13 de las obras en plazas anunciadas para este año

Diputados: avanza el proyecto de gobernadores sobre reparto de los ATN
Política

Diputados: avanza el proyecto de gobernadores sobre reparto de los ATN

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con sol pero la temperatura en baja

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco
Economía

Volvieron a subir las tasas de plazo fijo: cuánto paga cada banco

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas
Politica

El PJ santafesino llama a la unidad de todos los espacios para el cierre de listas

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas
Policiales

Golpe comando a un empresario de Pujato: roban dinero, joyas y camionetas

El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones
Información General

El Quini 6 tuvo un solo ganador en el Siempre Sale: se lleva $209 millones

Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Interna del peronismo santafesino: intendentes piden unidad y renovación

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario
Economía

El dólar blue tocó máximos de un mes: a cuánto cerró este miércoles en Rosario

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores
Policiales

Detuvieron a Laucha, líder de la barra brava de Central y vinculado a Los Menores

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025
Economía

La inflación de julio se aceleró y acumuló 17,3 % en lo que va del 2025

Aparecieron en EEUU conejos con tentáculos por el ataque de un virus
Información General

Aparecieron en EEUU conejos con "tentáculos" por el ataque de un virus

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descarta mudar sus vuelos
La Ciudad

Cierre del Aeropuerto de Rosario: Aerolíneas descarta mudar sus vuelos

Para quienes  tienen una ideología contra el orden: la Rosario violenta se terminó
La Ciudad

"Para quienes  tienen una ideología contra el orden: la Rosario violenta se terminó"

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste
Policiales

Investigan posibles restos óseos humanos hallados en un contenedor de zona oeste

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana
La Ciudad

El invierno y el viento se hacen sentir: cuál será el día más frío de la semana

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana
La Ciudad

Arajet consiguió autorización y tendrá vuelos de Rosario a Punta Cana