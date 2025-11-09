Es Miranda!, mi amor: Dua Lipa redobló la apuesta en español para despedirse de Argentina

La cantante se animó a interpretar "Tu misterioso alguien" en el estadio de River durante el segundo recital de la gira "Radical optimism"

El último concierto de Dua Lipa en Argentina incluyó una sorpresa para quienes estaban pendientes de la canción que elegiría después de su interpretación de "De música ligera" en Buenos Aires. En vez de repetir el tema de Soda Stereo , la artista se inclinó este sábado por una versión de "Tu misterioso alguien" , uno de los clásicos de Miranda! .

El show en la cancha de River fue el cierre de dos presentaciones en noches consecutivas como parte de la gira "Radical optimism" . En esta oportunidad, la estrella musical se animó a ponerse el traje de Ale Sergi y Juliana Gattas , así como el día anterior había homenajeado al grupo liderado por Gustavo Cerati .

La elección del cover para completar la lista de temas fue un rumor que empezó a correr con fuerza en las horas previas al inicio del recital , sobre todo por comentarios sobre la prueba de sonido. Finalmente, la intérprete británica confirmó las sospechas y apostó a uno de los temas más conocidos de una banda que es sinónimo de pop en el país.

Apenas anunció el título, Dua Lipa generó una ola de gritos de entusiasmo en el Monumental . La artista no sólo se animó a poner a prueba sus conocimientos en español, ya que también tenía preparados algunos arreglos de voces junto con su banda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Flow_ar/status/1987332279396422065&partner=&hide_thread=false No estás soñando, Dua Lipa está cantando Tu misterioso alguien y lo estás viviendo por Flow pic.twitter.com/3T0BGnGgdw — Flow (@Flow_ar) November 9, 2025

La propuesta de la cantante de 30 años tuvo repercusión mucho más allá de los barrios porteños de Belgrano y Núñez. El evento se transmitió en vivo a través de una plataforma de contenidos y el video empezó a marcar tendencia en las redes sociales casi de manera instantánea.

La tercera visita de la artista y compositora a la Argentina tuvo un balance exitoso desde todo punto de vista. El concierto del viernes se llevó a cabo con entradas agotadas y sus fans disfrutaron a pleno del cover de Soda Stereo.

Al día siguiente, Dua Lipa demostró que también podía tomar un camino distinto al que ya había tomado Coldplay cuando hizo un tema de la banda de Cerati en Argentina. Recientemente graduada con un certificado de nivel secundario en estudios de español, la intérprete se optó por una canción más exigente para completar el repertorio del sábado.

¿Por qué Miranda! no cantó con Dua Lipa?

El cruce de la cantante británica y Miranda! sólo se produjo a través del cover de "Tu misterioso alguien" por cuestiones de agenda. La banda argentina ya tenía un show agendado fuera del país, de modo que era imposible sumarse al espectáculo como hicieron otras figuras de la talla de Lenny Kravitz y Kevin Parker, el líder de Tame Impala.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Flow (@flow_ar)

Mientras Dua Lipa brillaba en la cancha de River, Sergi y Gattas encabezaron un concierto este sábado en Santiago de Chile. A pesar de la distancia, no tardaron en hacerse eco de lo que había ocurrido en Buenos Aires.

"En shock total", anunciaron a través de su cuenta oficial de Instagram cuando compartieron el video de su propio tema con la voz de la estrella británica. Más tarde confirmaron que estaban más que conformes y señalaron: "La versión que ni siquiera nos animamos a soñar".