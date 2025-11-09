La Capital | Zoom | Dua Lipa

Es Miranda!, mi amor: Dua Lipa redobló la apuesta en español para despedirse de Argentina

La cantante se animó a interpretar "Tu misterioso alguien" en el estadio de River durante el segundo recital de la gira "Radical optimism"

9 de noviembre 2025 · 08:52hs
Dua Lipa cerró sus presentaciones en Buenos Aires este sábado.

Dua Lipa cerró sus presentaciones en Buenos Aires este sábado.

El último concierto de Dua Lipa en Argentina incluyó una sorpresa para quienes estaban pendientes de la canción que elegiría después de su interpretación de "De música ligera" en Buenos Aires. En vez de repetir el tema de Soda Stereo, la artista se inclinó este sábado por una versión de "Tu misterioso alguien", uno de los clásicos de Miranda!.

El show en la cancha de River fue el cierre de dos presentaciones en noches consecutivas como parte de la gira "Radical optimism". En esta oportunidad, la estrella musical se animó a ponerse el traje de Ale Sergi y Juliana Gattas, así como el día anterior había homenajeado al grupo liderado por Gustavo Cerati.

La elección del cover para completar la lista de temas fue un rumor que empezó a correr con fuerza en las horas previas al inicio del recital, sobre todo por comentarios sobre la prueba de sonido. Finalmente, la intérprete británica confirmó las sospechas y apostó a uno de los temas más conocidos de una banda que es sinónimo de pop en el país.

Dua Lipa cantó "Tu misterioso alguien"

Apenas anunció el título, Dua Lipa generó una ola de gritos de entusiasmo en el Monumental. La artista no sólo se animó a poner a prueba sus conocimientos en español, ya que también tenía preparados algunos arreglos de voces junto con su banda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Flow_ar/status/1987332279396422065&partner=&hide_thread=false

La propuesta de la cantante de 30 años tuvo repercusión mucho más allá de los barrios porteños de Belgrano y Núñez. El evento se transmitió en vivo a través de una plataforma de contenidos y el video empezó a marcar tendencia en las redes sociales casi de manera instantánea.

>> Leer más: De TikTok a telonera de Dua Lipa: quién es y cómo fue el ascenso de Yami Safdie

La tercera visita de la artista y compositora a la Argentina tuvo un balance exitoso desde todo punto de vista. El concierto del viernes se llevó a cabo con entradas agotadas y sus fans disfrutaron a pleno del cover de Soda Stereo.

Al día siguiente, Dua Lipa demostró que también podía tomar un camino distinto al que ya había tomado Coldplay cuando hizo un tema de la banda de Cerati en Argentina. Recientemente graduada con un certificado de nivel secundario en estudios de español, la intérprete se optó por una canción más exigente para completar el repertorio del sábado.

¿Por qué Miranda! no cantó con Dua Lipa?

El cruce de la cantante británica y Miranda! sólo se produjo a través del cover de "Tu misterioso alguien" por cuestiones de agenda. La banda argentina ya tenía un show agendado fuera del país, de modo que era imposible sumarse al espectáculo como hicieron otras figuras de la talla de Lenny Kravitz y Kevin Parker, el líder de Tame Impala.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Flow (@flow_ar)

Mientras Dua Lipa brillaba en la cancha de River, Sergi y Gattas encabezaron un concierto este sábado en Santiago de Chile. A pesar de la distancia, no tardaron en hacerse eco de lo que había ocurrido en Buenos Aires.

"En shock total", anunciaron a través de su cuenta oficial de Instagram cuando compartieron el video de su propio tema con la voz de la estrella británica. Más tarde confirmaron que estaban más que conformes y señalaron: "La versión que ni siquiera nos animamos a soñar".

Noticias relacionadas
Lucía Adúriz y Violeta Urtizberea protagonizan Quiero decir te amo, la obra de Mariano Tenconi Blanco que llega el sábado 15 al teatro La Comedia

Violeta Urtizberea y Lucía Adúriz llegan a Rosario con la obra "Quiero decir te amo"

En su segunda edición, Fuera de Campo se consolida como un evento que busca llenar el vacío de representación que dejó el Festival de Mar del Plata

Fuera de Campo, el festival paralelo a Mar del Plata, en defensa del cine argentino

Ian Lucas es uno de los favoritos en el certamen MasterChef Celebrity

Quién es Ian Lucas, la estrella de "MasterChef Celebrity" que hizo bailar a Di María en TikTok

Se estrenó Lux, el nuevo disco de Rosalía en el que la artista apuesta al maximalismo para pensar su propia divinidad

Rosalía estrenó "Lux", su disco más ambicioso, en el que explora su propia divinidad pop

Ver comentarios

Las más leídas

Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newells fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newell's fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Lo último

Es Miranda!, mi amor: Dua Lipa redobló la apuesta en español para despedirse de Argentina

Es Miranda!, mi amor: Dua Lipa redobló la apuesta en español para despedirse de Argentina

Cómo impacta en la vida cotidiana la dermatitis atópica

Cómo impacta en la vida cotidiana la dermatitis atópica

De la emergencia a la rehabilitación: cómo se reconstruye la vida tras una lesión medular

De la emergencia a la rehabilitación: cómo se reconstruye la vida tras una lesión medular

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Un proyecto en el Concejo busca eliminar la regla que puso fin a los barrios cerrados. “Rosario ha perdido miles de millones en inversiones genuinas”, aseguran

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Por Pablo R. Procopio
Matías Bottoni: Tengo la esperanza de recuperarme

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Matías Bottoni: "Tengo la esperanza de recuperarme"

El renunciamiento que no fue y el futuro de Provincias Unidas

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

El renunciamiento que no fue y el futuro de Provincias Unidas

El duelo de los Cicarelli: A Lucas no lo devuelven, pero no queremos que se repita algo así

Por María Laura Cicerchia

Policiales

El duelo de los Cicarelli: "A Lucas no lo devuelven, pero no queremos que se repita algo así"

Es Miranda!, mi amor: Dua Lipa redobló la apuesta en español para despedirse de Argentina
Zoom

Es Miranda!, mi amor: Dua Lipa redobló la apuesta en español para despedirse de Argentina

La Capital regalará el próximo domingo una revista libro que cuenta la historia de Rosario
La Ciudad

La Capital regalará el próximo domingo una revista libro que cuenta la historia de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Newells derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

Newells fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newell's fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newells consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Newell's consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Ovación
El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

Por Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)
Ovación

El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

El aguante argentino por Franco Colapinto se hizo sentir en la noche de San Pablo con un banderazo

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

Regional del Litoral: Jockey repitió y se quedó con la Copa Banco Macro

Liga Rosarina: sancionaron a Adiur y Pablo VI en el fútbol de primera división

Liga Rosarina: sancionaron a Adiur y Pablo VI en el fútbol de primera división

Policiales
Crimen de Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen de Pillín Bracamonte: luces y sombras a un año del asesinato que conmovió a la ciudad

El duelo de los Cicarelli: A Lucas no lo devuelven, pero no queremos que se repita algo así

El duelo de los Cicarelli: "A Lucas no lo devuelven, pero no queremos que se repita algo así"

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

La Ciudad
Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Quieren derogar la norma que impide hacer barrios cerrados en Rosario

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios en Rosario

La Pastoral Judicial reunió a magistrados, fiscales y referentes comunitarios en Rosario

Matías Bottoni: Tengo la esperanza de recuperarme

Matías Bottoni: "Tengo la esperanza de recuperarme"

La Capital regalará el próximo domingo una revista libro que cuenta la historia de Rosario

La Capital regalará el próximo domingo una revista libro que cuenta la historia de Rosario

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil
Policiales

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal
La Ciudad

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

Al estilo Tío Sam, Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país
politica

Al estilo "Tío Sam", Bullrich promocionó la nueva carrera para ser detective en el país

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025
Economía

Dólar e inflación: cuáles son los pronósticos del mercado para el último tramo del 2025

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado
La Ciudad

Por culpa de la lluvia, la apertura de Colectividades se pasa al sábado

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: Quise hacer justicia por mano propia
POLICIALES

Habló la abuela del bebé víctima de abuso sexual: "Quise hacer justicia por mano propia"

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene
La Ciudad

Los docentes de la UNR realizarán un paro de tres días la semana que viene

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto
La Ciudad

Bajaron al Dr. Chinaski de la Feria del Libro de Venado Tuerto

La construcción saltó a contramano de la caída de la actividad económica en Rosario
Economía

La construcción saltó a contramano de la caída de la actividad económica en Rosario

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción
Policiales

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior
Política

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027
Política

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria
Política

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?
Salud

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Pullaro expresó dolor por la detención de los exjefes de Policía: Realmente les dimos todo
Policiales

Pullaro expresó "dolor" por la detención de los exjefes de Policía: "Realmente les dimos todo"

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei
Política

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años
Salud

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026
Ovación

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
POLICIALES

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente
La Ciudad

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"