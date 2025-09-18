La serie del momento, "El verano en que me enamoré", tendrá su película

El éxito de Prime Video no ha llegado a su fin. Tendrá su desenlace en una película que promete ser “un siguiente capítulo inolvidable”

El miércoles por la noche llegó a su final la serie del momento, que viene conquistando a enormes audiencias, pero ese final se convirtió en un hasta pronto. “El verano en que me enamoré” , la estrella de Prime Video, estrenó su último capítulo con una gran noticia para sus fans: el verdadero desenlace de la historia llegará con una película.

El anuncio se realizó durante la celebración del final de la serie en París y rápidamente recorrió el mundo. Se trata de una noticia increíble para sus seguidores, que tienen la oportunidad de habitar el universo de la serie por algún tiempo más.

Es muy pronto para conocer detalles sobre el argumento de la futura película , cuestión que se mantiene bajo reserva. Lo único que se ha adelantado es que la historia podría retomar a Belly y Conrad en una etapa más madura de su relación. La importante noticia es que Jenny Han , autora de la trilogía y creadora de la serie, estará a cargo del guión y la dirección de la nueva producción . Sarah Kucserka también volverá a poner sus manos en el guion, después de desarrollar la narrativa desde el inicio de la serie.

Este último capítulo cinematográfico del fenómeno mundial será el cierre definitivo de la historia que vienen siguiendo los fanáticos desde 2022. Los creadores entendieron la conexión que el público ha establecido con “El verano en que me enamoré” y están decididos a regalarles un “siguiente capítulo inolvidable” según afirmaron los responsables de Amazon Prime Video Courtenay Valenti y Vernon Sanders. Todavía no se conoce ninguna fecha precisa de estreno.

Un nuevo capítulo para “El verano en que me enamoré”

La continuación de “El verano en que me enamoré” no responde únicamente al afecto que los fans le dieron. Jenny Han aseguró que “hay otro gran hito en la travesía de Belly” y entendió que “solo una película le haría justicia”.

En cuanto a los partícipes de esta nueva producción, se sabe que el casting original regresará a la pantalla con Lola Tung a la cabeza, acompañada por Jackie Chung, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Rachel Blanchard, Sean Kaufman y Rain Spencer.

En cuanto a la producción detrás del éxito, también se mantendrán los responsables de las primeras temporadas. Así, Han y Kucserka volverán a liderar el proyecto como co-showrunners y productoras ejecutivas, junto a Karen Rosenfelt, Paul Lee, Hope Hartman y Mads Hansen.

