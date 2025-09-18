La serie del momento, "El verano en que me enamoré", tendrá su película

Economía
El Indec confirmó que la economía cayó en el segundo trimestre
POLICIALES
Juego clandestino: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad
La Ciudad
Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados
Política
Milei subió al ring a Provincias Unidas: "No hay terceras vías en este camino"
La Región
El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de su operación
Información General
Le diagnosticaron cáncer de piel al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro
El Mundo
Israel lanzó la embestida terrestre para tomar el control de Ciudad de Gaza
Policiales
Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína
La Ciudad
Chocó contra la estación de bicicletas públicas de Salta y bulevar Oroño
La Región
Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe
Política
El Senado se prepara para discutir el veto de los ATN con Santa Fe en el epicentro
La Ciudad
Rosario vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices
POLITICA
Descalifican pedido de informes sobre fondos para tratamiento de adicciones
La Ciudad
Piden una nueva prórroga para taxis con más de 10 años de antigüedad
La Ciudad
Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR
Salud
Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan
Información General
Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados
POLICIALES
Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda
Policiales
Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Economia
El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación