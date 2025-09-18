La Capital | Zoom | serie

La serie del momento, "El verano en que me enamoré", tendrá su película

El éxito de Prime Video no ha llegado a su fin. Tendrá su desenlace en una película que promete ser “un siguiente capítulo inolvidable”

18 de septiembre 2025 · 09:57hs
La serie de Amazon Prime Video causó furor en todo el mundo

La serie de Amazon Prime Video causó furor en todo el mundo

El miércoles por la noche llegó a su final la serie del momento, que viene conquistando a enormes audiencias, pero ese final se convirtió en un hasta pronto. “El verano en que me enamoré”, la estrella de Prime Video, estrenó su último capítulo con una gran noticia para sus fans: el verdadero desenlace de la historia llegará con una película.

El anuncio se realizó durante la celebración del final de la serie en París y rápidamente recorrió el mundo. Se trata de una noticia increíble para sus seguidores, que tienen la oportunidad de habitar el universo de la serie por algún tiempo más.

Es muy pronto para conocer detalles sobre el argumento de la futura película, cuestión que se mantiene bajo reserva. Lo único que se ha adelantado es que la historia podría retomar a Belly y Conrad en una etapa más madura de su relación. La importante noticia es que Jenny Han, autora de la trilogía y creadora de la serie, estará a cargo del guión y la dirección de la nueva producción. Sarah Kucserka también volverá a poner sus manos en el guion, después de desarrollar la narrativa desde el inicio de la serie.

Este último capítulo cinematográfico del fenómeno mundial será el cierre definitivo de la historia que vienen siguiendo los fanáticos desde 2022. Los creadores entendieron la conexión que el público ha establecido con “El verano en que me enamoré” y están decididos a regalarles un “siguiente capítulo inolvidable” según afirmaron los responsables de Amazon Prime Video Courtenay Valenti y Vernon Sanders. Todavía no se conoce ninguna fecha precisa de estreno.

>>Leer más: Netflix: una película, un documental y una miniserie imperdibles para este fin de semana

Un nuevo capítulo para “El verano en que me enamoré”

La continuación de “El verano en que me enamoré” no responde únicamente al afecto que los fans le dieron. Jenny Han aseguró que “hay otro gran hito en la travesía de Belly” y entendió que “solo una película le haría justicia”.

En cuanto a los partícipes de esta nueva producción, se sabe que el casting original regresará a la pantalla con Lola Tung a la cabeza, acompañada por Jackie Chung, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Rachel Blanchard, Sean Kaufman y Rain Spencer.

En cuanto a la producción detrás del éxito, también se mantendrán los responsables de las primeras temporadas. Así, Han y Kucserka volverán a liderar el proyecto como co-showrunners y productoras ejecutivas, junto a Karen Rosenfelt, Paul Lee, Hope Hartman y Mads Hansen.

>>Leer más: Netflix: cinco estrenos imperdibles de septiembre

La tercera temporada de “El verano en que me enamoré”

Embed

Noticias relacionadas
La foto que compartió Luciana Geuna desde una sala de internación junto a su hija Jacinta  

La periodista rosarina Luciana Geuna fue internada: "Estoy saliendo de un susto grande"

Thiago Medina continúa en terapia intensiva

Parte médico de Thiago Medina: por qué no pueden operar al exparticipante de "Gran Hermano"

Papá por dos, la nueva película de Celeste Cid y Benjamín Vicuña, es uno de los estrenos que llega a las salas de cine rosarinas

Estrenos de cine en Rosario: dos argentinas, terror coreano y conciertos musicales

ridiculamente divertida y horripilante: llega a los cines la nueva de dicaprio

"Ridículamente divertida y horripilante": llega a los cines la nueva de DiCaprio

Ver comentarios

Las más leídas

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Newells no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Lo último

Vialidad Nacional evalúa reparaciones en el puente sobre el río Carcarañá

Vialidad Nacional evalúa reparaciones en el puente sobre el río Carcarañá

Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos

Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos

La serie del momento, El verano en que me enamoré, tendrá su película

La serie del momento, "El verano en que me enamoré", tendrá su película

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario

El Ministerio de Seguridad Nacional lo acusa de ser intermediario entre presos de alto perfil y sus estructuras fuera de la cárcel. Mario Segovia, Ariel Cantero y Pupito Avalle, entre sus contactos.

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario
Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 
POLICIALES

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Buscan plasmar una gran isla de sombra en el playón del parque España

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Buscan plasmar una gran "isla de sombra" en el playón del parque España

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna
La Ciudad

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

El tiempo en Rosario: jueves con chances de tormentas que siguen hasta el sábado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con chances de tormentas que siguen hasta el sábado

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Newells no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Newell's no estuvo a la altura de lo que se jugaba y sumó una gran frustración

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Garrahan

Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Garrahan

Ovación
Di María: con la zurda desequilibra y con los hombros se banca casi solo el peso del gol

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Di María: con la zurda desequilibra y con los hombros se banca casi solo el peso del gol

Di María: con la zurda desequilibra y con los hombros se banca casi solo el peso del gol

Di María: con la zurda desequilibra y con los hombros se banca casi solo el peso del gol

Copa Libertadores: Palmeiras golpeó a River en el Monumental

Copa Libertadores: Palmeiras golpeó a River en el Monumental

Newells: tras la dura derrota, el Ogro se fue otra vez sin hacer declaraciones

Newell's: tras la dura derrota, el Ogro se fue otra vez sin hacer declaraciones

Policiales
Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario
POLICIALES

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos que actuaban en Rosario

Balacera en Pérez: muchacho de 20 años está grave tras recibir un disparo en la cabeza

Balacera en Pérez: muchacho de 20 años está grave tras recibir un disparo en la cabeza

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura

La Ciudad
Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos
La Ciudad

Quini 6: el domingo habrá un pozo de casi 6.000 millones de pesos

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

Avanza el plan para sumarle tenis y pádel al óvalo del Hipódromo de Rosario

El Indec confirmó que la economía cayó en el segundo trimestre
Economía

El Indec confirmó que la economía cayó en el segundo trimestre

Juego clandestino: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad
POLICIALES

Juego clandestino: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados
La Ciudad

Nuevo estacionamiento medido: sacan parquímetros y no habrá autos a 45 grados

Milei subió al ring a Provincias Unidas: No hay terceras vías en este camino
Política

Milei subió al ring a Provincias Unidas: "No hay terceras vías en este camino"

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de su operación
La Región

El intendente de Roldán sigue en terapia intensiva a dos días de su operación

Le diagnosticaron cáncer de piel al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro
Información General

Le diagnosticaron cáncer de piel al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro

Israel lanzó la embestida terrestre para tomar el control de Ciudad de Gaza
El Mundo

Israel lanzó la embestida terrestre para tomar el control de Ciudad de Gaza

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína
Policiales

Un prófugo escondido en el baño: cómo operaba Waldo Bilbao con la cocaína

Chocó contra la estación de bicicletas públicas de Salta y bulevar Oroño
La Ciudad

Chocó contra la estación de bicicletas públicas de Salta y bulevar Oroño

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe
La Región

Un nene de 4 años falleció por un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

El Senado se prepara para discutir el veto de los ATN con Santa Fe en el epicentro
Política

El Senado se prepara para discutir el veto de los ATN con Santa Fe en el epicentro

Rosario vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices
La Ciudad

Rosario vivió una nueva conmemoración de La Noche de los Lápices

Descalifican pedido de informes sobre fondos para tratamiento de adicciones
POLITICA

Descalifican pedido de informes sobre fondos para tratamiento de adicciones

Piden una nueva prórroga para taxis con más de 10 años de antigüedad

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Piden una nueva prórroga para taxis con más de 10 años de antigüedad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR
La Ciudad

Expo Carreras: llegan tres días para sumergirse en la oferta académica de la UNR

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Profesionales del Vilela se capacitan en fibrosis quística en el Garrahan

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados
Información General

Alertan en Santa Fe por nuevos intentos de estafas virtuales a jubilados

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda
POLICIALES

Jonatan Riquelme aceptó una condena a ocho años como organizador de una banda

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos
Policiales

Recompensas en Santa Fe: se duplicó el pago por homicidios no esclarecidos

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación
Economia

El presupuesto de Milei prevé una baja del dólar y menos inflación