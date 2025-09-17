El podio de Newell's: Juan Espínola fue el único que estuvo a la altura, el resto brilló por su ausencia

El único que cumplió con el desafío que tenía Newell's fue su arquero. Sostuvo hasta donde pudo su arco en cero y luego lo salvó en varias en la caída por 3 a 1

El once que puso Newell's para enfrentar a Belgrano y que fue una decepción.

El único que cumplió con el desafío que tenía Newell's fue Juan Espínola . Sostuvo hasta donde pudo su arco en cero y después lo salvó en otras ocasiones, impidiendo una diferencia mayor en la categórica derrota de la Lepra ante Belgrano por 3 a 1, por los cuartos de final de la Copa Argentina .

Juan Espínola 6,5: intervino en varias ocasiones con acierto. La defensa no le dio una mano.

Alejo Montero 4: irregular en la marca. Tuvo problemas para llevar juego por la banda.

Luciano Lollo 3,5: jamás le encontró la vuelta para marcar a Franco Jara. Quedó siempre a la rastra.

Víctor Cuesta 4: con inconvenientes cuando salió lejos de su zona. Le costó tomar a Uvita Fernández.

Alejo Tabares 3,5: por su costado, el Pirata se cansó de llegar al fondo, la mayoría de las ocasiones con Compagnucci.

Ever Banega 4: errático en varias pelotas paradas y en otras no pudiendo aguantarla ante la asfixia final.

Luca Regiardo 3,5: si Zelarayán fue la figura, la razón es que jamás consiguió quitársela.

Martín Fernández 3,5: no fue sostén en el medio y le dio libertad a González Metilli para el traslado.

Gonzalo Maroni 3,5: intervino en el primer gol y nada más. No fue desequilibrante pelota al pie.

>>Leer más: El minuto a minuto de Newell's y Belgrano

Darío Benedetto 4: una gran habilitación a Cocoliso González en el gol. Después le costó controlarla.

Carlos González 4,5: el gol y la búsqueda por arriba, ganando algunas pelotas para bajarla.

Ingresaron en el Newell's de Fabbiani:

Fabián Noguera 4: alternó despejes con dificultades cuando lo encararon por abajo.

Josué Colman 3,5: ubicado sobre la derecha del ataque, no penetró ni sacó ningún centro de riesgo.

Giovani Chiaverano 4: buscó el arco con algún que otro remate. Casi lo empata, pero el arquero se lo tapó con el pie.

Jerónimo Gómez Mattar 4: atrevido para trasladarla en los peores momentos, aunque no fueron efectivas las resoluciones.

Facundo Guch -: intentó transportarla y penetrar las líneas rivales, aunque no lo ayudó el desarrollo adverso.

El técnico no le encontró la vuelta

El DT Cristian Fabbiani 3,5: armó un equipo que no fue sólido y no supo aprovechar el juego vertical, ante la iniciativa que asumió Belgrano. En determinado momento, pese al juego y al marcador adverso, de apenas un gol, hizo cambios y se quedó sin volante central, pese a que empezó con dos. Obsequió el medio y los futbolistas lo aprovecharon, para atacar con velocidad.